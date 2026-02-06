UA

Зухвалий напад на ТЦК: у Рівному невідомі "відбили" чоловіків після ВЛК

Фото: невідомі напали на військовослужбовців ТЦК у Рівному (facebook.com_RivneTTCKtaSP)
Автор: Валерій Ульяненко

У п'ятницю, 6 лютого, на групу оповіщення Рівненського обласного ТЦК напали невідомі, які допомогли втекти військовозобов'язаним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рівненського ОТЦК в Telegram.

Читайте також: Штрикнув ножем і втік: в Одесі чоловік напав на військового ТЦК

Зазначається, що сьогодні військовослужбовці ТЦК супроводжували військовозобов'язаних чоловіків після проходження ними військово-лікарської комісії для визначення придатності до військової служби.

"Два транспортні засоби з невідомими громадянами блокували проїзд військовому транспортному засобу та невідомі особи здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП. Внаслідок чого один з військовослужбовців був травмованим та скерований до лікувальної установи", - сказано в заяві.

Також у ТЦК наголосили, що внаслідок нападу військовозобов'язані громадяни здійснили втечу зі службового автомобіля.

Командування Рівненського ОТЦК направило повідомлення щодо вчинення кримінального правопорушення до поліції.

Інші напади на ТЦК

Нагадаємо, в понеділок, 2 лютого, у Львові жінка стріляла у мікроавтобус, в якому знаходилися військовослужбовці ТЦК та правоохоронці.

Раніше, 1 лютого, у Вінниці невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК. Відомо, що чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події.

Зазначимо, 31 січня у Житомирському районі сталася стрілянина між військовим ТЦК та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі. В результаті виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі.

Крім того, 14 січня у селищі Рудне поблизу Львова невідомі стріляли у мікроавтобус ТЦК. Поліція проводила операцію з пошуку причетних до інциденту.

