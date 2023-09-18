ВСУ освободили Клещиевку, а россияне "Искандерами" ударили по Харькову: новости за выходные
Россияне ракетами "Искандер" обстреляли промышленное предприятие в одном из районов Харькова. Тем временем украинские военные освободили населенный пункт Клещиевка под Бахмутом.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война РФ против Украины
Новости за 16 сентября:
- Россияне обстреляли из ПТРК гражданский автомобиль в Харьковской области.
- Россияне запустили фейк о провокациях ВСУ в Сумской области.
- Бойцы ВСУ уничтожили два российских Бук-М3 в Светлодарске.
- ISW заявил об активизации усилий ВСУ по форсированию Днепра.
- ВСУ на юге уничтожили три лодки и наблюдательный пункт российских войск.
Новости за 17 сентября:
- Россияне атаковали Украину дронами и ракетами.
- В Феодосии слышали взрывы в районе нефтебазы, после чего там перекрывали дорогу.
- ВСУ освободили Клещиевку и получили плацдарм для дальнейшего наступления на Донбассе.
- В Крыму произошел взрыв в районе частей радиоразведки и ПВО.
- Над Днепропетровской областью сбили ракету российских оккупантов.
- Под Бериславом трактор подорвался на мине, есть жертвы.
Россияне обстреляли Харьков ракетами "Искандер-К"
Российские войска, в субботу, 16 сентября, атаковали Холодногорский район Харькова ракетами "Искандер-К". В результате обстрела пострадали шесть работников одного предприятия.
"Разрушены стены, выбиты стекла, а на месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основу крыла и механизм управления ракетного комплекса "Искандер К", - рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
ВСУ освободили Клещиевку под Бахмутом
Украинские военные в воскресенье сообщили об освобождении населенного пункта Клещиевка под Бахмутом. Россиян выгнали бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5 отдельной штурмовой бригады и бригады "Лють" из состава "Гвардии наступления".
"Но противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб нашим воинам и работает со всех возможных средств огневого поражения", - отмечали военнослужащие.
Россияне переместили три больших десантных корабля в Азовское море
После удара по бухте Севастополя, в результате которого были уничтожены десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов", российские оккупанты решили передислоцировать три больших десантных корабля из Черного в Азовское море.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что процессы, касающиеся освобождения украинской территории, будут продолжаться и дальше.
РФ утром воскресенья атаковала Украину дронами и ракетами
Утром воскресенья российские войска выпустили по Украине 6 ударных беспилотников и 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55. Основным направлением удара был юг Одесской области.
Противовоздушная оборона, как рассказали в Воздушных силах Украины, работала по маршруту следования ракет и беспилотников. В результате боевой работы были сбиты 12 воздушных целей - 6 дронов и 6 ракет.
Тем не менее все же было зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области.
Столтенберг призвал готовиться к "длительной войне" в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины не закончится в ближайшее время, поэтому нужно готовиться к длительной борьбе.
Он подчеркнул, что все хотели бы быстрого мира. Но, по его мнению, если украинцы прекратят борьбу, то проиграют России.
"Но в то же время мы должны признать: если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страны больше не будет... Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир", - добавил генсек НАТО.
Зеленский выступит в четверг перед сенаторами США
Президент Украины Владимир Зеленский намерен выступить перед американскими сенаторами в четверг, 21 сентября. Это произойдет во время его визита в Вашингтон.
Встречу с сенаторами в комментарии телеканалу CNN анонсировал неназванный помощник украинского президента. Ожидается, что Зеленский выступит перед сенаторами около 10:00 по местному времени, когда будет находиться на Капитолийском холме.
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