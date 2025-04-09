ВСУ захватили китайцев в плен, а США ввели 104% пошлины против Китая: новости за 8 апреля

Соединенные Штаты Америки повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%. А ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе армии РФ.

Более подробно о том, что произошло во вторник 8 апреля - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Россияне ночью в очередной раз атаковали Украину "Шахедами" и запустили баллистическую ракету.

Аналитики ISW сообщили о продвижении российских войск на нескольких направлениях фронта.

Залужный подтвердил существование секретного штаба в немецком Висбадене и раскрыл историю его создания.

Маск просит Трампа отменить новые пошлины на импорт, - WP

Как пишет Washington Post, самый богатый человек в мире и ключевой советник Дональда Трампа прямо выступил против тарифной политики американского президента. Его поддержали другие миллиардеры. В частности, Маск разразился потоком сообщений в социальных сетях с критикой одного из ведущих советников Белого дома относительно агрессивного тарифного плана Трампа.

Однако, как отмечает WP, попытка вмешательства, подтвержденная двумя людьми, знакомыми с вопросом, пока не принесла Маску успеха.

Минфин сделал заявление относительно слухов о нехватке средств на выплаты военным

Накануне в СМИ появилась информация, что власти якобы "должны увеличить расходы обороны более чем на 200 млрд грн, иначе военнослужащие в конце года могут остаться без денежного обеспечения".

В Министерстве финансов Украины официально заявили, что данная информация не соответствует действительности. Ведомство отмечает, что "защитники Украины получают и будут получать денежное обеспечение согласно плану". Средства на это предусмотрены в госбюджете Украины на 2025 год.

В Харькове задержали агента ФСБ, который планировал убийство главы ОГА Синегубова

По данным Харьковской областной прокуратуры, 55-летний задержанный родом из города Евпатория, что в оккупированном Крыму. В 2024 году он приехал в Харьков, где, по данным следствия, застрелил военного, впоследствии бросил гранату в админздание, взорвал двери МСЭК и поджег два военных авто.

Также он заложил взрывчатку под авто председателя Дергачевской МВА, но ее вовремя обнаружили. После этого планировал убийство главы ОВА Олега Синегубова, но из-за провала покушения "залег на дно". Мужчину задержали в конце октября 2024 года. Максимальное наказание, которое грозит агенту - пожизненное лишение свободы.

США передислоцируют свои войска из хаба в Ясенке

Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясенка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине.

При этом заявляется, что работа по оказанию военной помощи Украине через Ясенку будет продолжаться под руководством Польши и НАТО при поддержке оптимизированного военного присутствия США.

ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе армии РФ, - Зеленский

По словам президента, это произошло на территории Украины - в Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные.

Украинские бойцы вступили в бой с шестью китайскими военными в Донецкой области в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. После чего двое граждан Китая были взяты в плен. Он указал на важное различие между участием солдат КНДР и Китая в войне против Украины, отметив, что если северокорейцы находились в Курской области, то китайцы уже непосредственно на украинской территории

Бельгия анонсировала масштабный пакет помощи Украине: о какой сумме идет речь

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер объявил об оборонном пакете помощи Украине на 1 млрд евро. По его словам, каждый год его страна будет выделять Украине по 1 млрд евро на оборонные вопросы.

Глава бельгийского правительства заявил, что Брюссель планирует помочь Украине построить больше возможностей для самозащиты и для того, чтобы подготовить Европу к возможным агрессивным действиям со стороны РФ.

США ввели 104% пошлины против Китая, - Белый дом

Соединенные Штаты Америки повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.

Отмечается, что тарифы вступят в силу, потому что Китай не отменил свои зеркальные пошлины на требования США. То есть с 9 апреля Пекин будет облагаться 104% пошлиной.