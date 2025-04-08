Бельгия анонсировала масштабный пакет помощи Украине: о какой сумме идет речь

Бельгия объявила об оборонном пакете помощи Украине на 1 млрд евро (1,094 млрд долларов). Также был обсужден вопрос поставки истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

Во время пресс-конференции Зеленский поблагодарил главу бельгийского правительства за оборонный пакет и отметил, что помощь страны является весомой.

По словам президента, во время сегодняшней встречи стороны подняли вопрос совместного производства и инвестиций в производство в Украине, что, в свою очередь, будет работать на безопасность Европы. Он добавил, что сегодня украинские и бельгийские производители имеют уже три соглашения, а соответствующие документы подписываются.

"Также мы благодарны за участие Бельгии в программе усиления нашей военной авиации. Мы работаем над поставками F-16 от Бельгии. В целом Бельгия поддерживает нас последовательно с первых дней полномасштабного вторжения", - добавил он.

Вевер отметил, что каждый год его страна будет выделять Украине по 1 млрд евро на оборонные вопросы.

Комментируя подписание контрактов между производителями, глава бельгийского правительства заявил, что Брюссель заинтересован начать производство на украинской территории и в целом планирует помочь Украине построить больше возможностей для самозащиты и для того, чтобы подготовить Европу к возможным агрессивным действиям со стороны Российской Федерации (РФ).

"Мы должны сотрудничать, чтобы частный сектор увидел интересные возможности для инвестиций, для развития больше возможностей для нашего ВПК. Поэтому 1 млрд евро в виде пакета помощи и также сотрудничество по линии ВПК, которые готовы инвестировать в вашу страну", - добавил премьер.