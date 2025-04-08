Маск просит Трампа отменить новые пошлины на импорт, - WP

Самый богатый человек в мире и ключевой советник Дональда Трампа прямо выступил против тарифной политики американского президента. Его поддержали другие миллиардеры.

Илон Маск разразился потоком сообщений в социальных сетях с критикой одного из ведущих советников Белого дома по агрессивному тарифному плану Трампа. Маск переписывался с тем же чиновником и обращался к Трампу с личными призывами.

Попытка вмешательства, подтвержденная двумя людьми, знакомыми с вопросом, пока не принесла успеха. Трамп 7 апреля пригрозил ввести новые 50-процентные пошлины на импорт из Китая в дополнение к 34-процентным налогам, которые он объявил на прошлой неделе. Хотя он дал понять, что открыт для переговоров по некоторым аспектам своей политики.

Громкое разногласие

Разрыв Маска с Трампом по поводу приоритета администрации США знаменует собой самое громкое разногласие между президентом и одним из его ключевых советников, который вложил почти 290 миллионов долларов в поддержку на выборах. Он также возглавил усилия по сокращению расходов Службы DOGE США с января.

Маск также не соглашался с другими членами коалиции Трампа по таким вопросам, как визы H1-B для квалифицированных иммигрантов и подход DOGE к государственным расходам.

Маск обрушился с критикой на должностное лицо администрации, сыгравшее ключевую роль в разработке тарифных планов, торгового советника Белого дома Питера Наварро, раскритиковав его полномочия. "Получить степень доктора философии по экономике в Гарварде - это плохо, а не хорошо", - написал Маск.

В разговоре с вице-премьером Италии Маттео Сальвини в минувшие выходные Маск также заявил, что хотел бы видеть "зону свободной торговли" между Европой и США: "В конце концов, я надеюсь, все придут к соглашению, что и Европа, и США в идеале, на мой взгляд, должны перейти к ситуации с нулевыми пошлинами".

Маск также заявил, что хотел бы предоставить людям больше свободы для перемещения между странами Европы и США и работы в любой из них, "если они того пожелают". "Это, безусловно, был мой совет президенту", - сказал он.

Заговор миллиардеров

Многие из лидеров бизнеса и технологий, поддержавших кандидатуру Трампа, были ошеломлены решением президента США пойти на такие высокие пошлины и в равной степени разочарованы тем, что они не смогли оказать большее влияние на политику, заявили два человека, знакомых с этим вопросом.

Люди в окружении Маска напрямую обращались к друзьям в администрации Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и Маска, выступая за то, что они считали более разумной политикой свободной торговли. Один из друзей Маска, инвестор Джо Лонсдейл, опубликовал на X сообщение о том, что в последние дни он говорил "друзьям в администрации", что пошлины нанесут больший ущерб американским компаниям, чем китайским.

По словам одного из источников, группа руководителей предприятий работала в течение выходных над созданием неформальной группы, которая будет лоббировать среди членов администрации Трампа более умеренную политику.

Многие поддержали Трампа в прошлом году, даже зная, что высокие тарифы, которые он давно обещал, могут быть разрушительными как для технологической отрасли, так и для экономики в целом. Однако они чувствовали, что советники, такие как министр финансов Скотт Бессент, могут склонить Трампа к принятию более мягкого подхода, говорят источники.

Лидеры бизнеса также не ожидали, что министр торговли Говард Лютник, который был одним из ключевых проводников Маска в орбиту Трампа, будет столь ярым сторонником протекционистской политики.

Позиция Маска

Маск, который является генеральным директором производителя электромобилей Tesla, давно считал, что тарифы наносят ущерб деловым целям компании, которая считает США и Китай ключевыми производственными и потребительскими центрами. Однако другие автопроизводители, вероятно, пострадают от новых тарифов больше, говорят аналитики.

Однако Маск выступал против пошлин, по крайней мере, с первого срока Трампа, когда Tesla подала иск, пытаясь отменить налог на импорт Tesla из Китая в США.

В 2020 году топ-менеджеры Tesla хотели, чтобы компания подала в суд на администрацию Трампа из-за ее пошлин на Китай. Маск изначально согласился, заявив, что части пакета Трампа были несправедливы по отношению к автопроизводителю. Но после того, как Tesla подала иск в сентябре 2020 года, Маск отреагировал на это решение "крайне негативно", даже отругав некоторых сотрудников за то, что они предложили Tesla подать иск.

Спор между президентом и одним из его самых влиятельных советников происходит всего за несколько недель до того, как ожидается, что Маск, самый богатый человек в мире, покинет свой пост в администрации. Он также происходит на фоне растущего давления на Tesla с целью обратить вспять признаки падения спроса - отчасти вызванного приходом Маска в политику.

"Трудно недооценить негативную реакцию на тарифную политику Трампа в Китае и связь с Маском", - сказал Дэн Айвс, аналитик Wedbush Securities, ярый сторонник Tesla, который снизил целевую цену акций Tesla - показатель ее жизнеспособности - с 550 до 315 долларов, "чтобы отразить эти новые более мягкие оценки спроса".

"Tesla по сути стала политическим символом во всем мире… и это очень плохо для будущего этого революционного технологического гиганта и торнадо кризиса бренда, который теперь превратился в торнадо", - написал он.

Акции Tesla закрылись на уровне 233 долларов за акцию в 7 апреля, упав более чем на 2,5%. В этом году акции потеряли более 38% своей стоимости.