ЗСУ захопили китайців у полон, а США ввели 104% мита проти Китаю: новини за 8 квітня

Сполучені Штати Америки підвищили імпортне мито на китайські товари до рівня 104%. А ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі армії РФ.

Більш детально про те, що сталося у вівторок 8 квітня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни вночі вкотре атакували Україну "Шахедами" та запустили балістичну ракету.

Аналітики ISW повідомили про просування російських військ на кількох напрямках фронту.

Залужний підтвердив існування секретного штабу у німецькому Вісбадені та розкрив історію його створення.

Маск просить Трампа скасувати нові мита на імпорт, - WP

Як пише Washington Post, найбагатша людина у світі та ключовий радник Дональда Трампа прямо виступив проти тарифної політики американського президента. Його підтримали інші мільярдери. Зокрема, Маск вибухнув потоком повідомлень у соціальних мережах із критикою одного з провідних радників Білого дому щодо агресивного тарифного плану Трампа.

Однак, як зазначає WP, спроба втручання, підтверджена двома людьми, знайомими з питанням, поки що не принесла Маску успіху.

Мінфін зробив заяву щодо чуток про брак коштів на виплати військовим

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що влада буцімто "має збільшити видатки оборони на понад 200 млрд грн інакше військовослужбовці наприкінці року можуть залишитися без грошового забезпечення".

У Міністерстві фінансів України офіційно заявили, що дана інформація не відповідає дійсності. Відомство наголошує, що "захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно з планом". Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік.

У Харкові затримали агента ФСБ, який планував вбивство голови ОВА Синєгубова

За даними Харківської обласної прокуратури, 55-річний затриманий родом з міста Євпаторія, що в окупованому Криму. У 2024 році він приїхав до Харкова, де, за даними слідства, застрелив військового, згодом кинув гранату в адмінбудівлю, підірвав двері МСЕК і підпалив два військові авто.

Також він заклав вибухівку під авто голови Дергачівської МВА, але її вчасно виявили. Після цього планував убивство голови ОВА Олега Синєгубова, але через провал замаху "заліг на дно". Чоловіка затримали наприкінці жовтня 2024 року. Максимальне покарання, що загрожує агенту - довічне позбавлення волі.

США передислоковують свої війська з хабу в Ясьонці

Командування Сухопутних військ США в Європі й Африці оголосило про передислокацію американського військового персоналу і техніки з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.

При цьому заявляється, що робота з надання військової допомоги Україні через Ясьонку триватиме під керівництвом Польщі та НАТО за підтримки оптимізованої військової присутності США.

ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі армії РФ, - Зеленський

За словами президента, це відбулося на території України - на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані.

Українські бійці вступили в бій з шістьма китайськими військовими на Донеччині в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка. Після чого двоє громадян Китаю було взято в полон. Він вказав на важливу відмінність між участю солдатів КНДР та Китаю у війні проти України, наголосивши, що якщо північнокорейці перебували в Курській області, то китайці вже безпосередньо на українській території

Бельгія анонсувала масштабний пакет допомоги Україні: про яку суму йде мова

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер оголосив про оборонний пакет допомоги Україні на 1 млрд євро. За його словами, кожного року його країна виділятиме Україні по 1 млрд євро на оборонні питання.

Голова бельгійського уряду заявив, що Брюссель планує допомогти Україні розбудувати більше спроможностей для самозахисту й для того, щоб підготувати Європу до можливих агресивних дій з боку РФ.

США запровадили 104% мита проти Китаю, - Білий дім

Сполучені Штати Америки підвищили імпортне мито на китайські товари до рівня 104%.

Зазначається, що тарифи набудуть чинності, бо Китай не скасував свої дзеркальні мита на вимоги США. Тобто з 9 квітня Пекін обкладатиметься 104% митом.