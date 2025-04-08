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Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где угроза ударов

Вторник 08 апреля 2025 00:50
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Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где угроза ударов Иллюстративное фото: украинские военные отражают атаку российских БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Этой ночью российские военные снова атакуют страну беспилотниками.

По состоянию на 22:29 вражеские БПЛА двигались:

  • в Днепропетровской области, курс - северо-западный и восточный;
  • в Донецкой области, курс - северный;
  • в Запорожской области, курс - северный.
  • в Херсонской области, курс - северо-западный.

В 23:58 военные сообщили также о движении новых групп БпЛА в Запорожской области, курс - северный.

По состоянию на 00:14 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россия атакует Украину дронами-камикадзе &quot;Шахед&quot;: где угроза ударов

Воздушные удары России

Российский агрессор продолжает терроризировать населенные пункты Украины обстрелами крылатыми и баллистическими ракетами, а также ударными дронами.

Вечером 7 апреля около 23:00 в Харькове был слышен мощный взрыв. Военные сообщили об обстреле пригорода и области баллистическим вооружением.

Днем в понедельник, российские террористы обстреляли город Константиновка в Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, есть травмированные. Повреждены жилые и административные здания.

Между тем в Кремле цинично заявил, что наносят удары ракетами исключительно по военным целям в Украине. Так российские власти прокомментировали удар баллистической ракетой с кассетной боевой частью по Кривому Рогу, в результате которого погибли многие дети.

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