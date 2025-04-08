"Приоткрою завесу": Залужный впервые рассказал о совместном штабе с США

В апреле 2022 года Украина, совместно с союзниками, создала центр по координации поставок военной помощи. Он был расположен в немецком Висбадене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Валерия Залужного в Facebook .

По словам Залужного, после полномасштабного вторжения России военная помощь Украине от партнеров существенно возросла. Было получено многообразие оружия и техники, а это повлекло за собой вопросы, связанные с ее доставкой и ремонтом.

Также созданный штаб стал секретным оружием Украины и партнеров при планировании операций и формировании потребностей для их реализации в войне против России.

"Именно поэтому в апреле 2022 года мы создали центр по координации поставок военной помощи Украине. Он базировался в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, Германия. Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене", - написал Залужный.

Уже летом 2022 года, партнеры выразили сомнения относительно целесообразности тех или иных видов вооружений и боеприпасов для фронта в Украине. Тогда было решено создать на базе логистического, оперативный штаб. Он осуществлял оценку потребностей в оружии и технике, исходя из планирования операций.

"Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. И Висбаден получил новое дыхание. В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", - рассказал Залужный.

Созданная площадка стала отличным механизмом взаимодействия Украины и партнеров относительно будущих военных операций и формирования потребностей под них.

Скандальная статья в NYT

В прошлом месяце New York Times написал, что почти три года Украина и США имели неафишируемое партнерство в разведке, стратегии, планировании и технологиях, известное лишь узкому кругу чиновников.

По данным издания, база США в Висбадене предоставляла ВСУ координаты российских войск на российской территории. Операция называлась Task Force Dragon, а ее задачей было компенсировать преимущество России в живой силе и вооружении.

Американские и украинские военные каждый день определяли приоритетные цели. В частности, разведка изучала спутниковые снимки, радиоизлучение и перехваченные сообщения для того, чтобы найти российские позиции, координаты которых затем передавали ВСУ.

Однако, как пишет NYT, во время работы в штабе "красные линии" администрации Байдена постоянно отодвигались. Несмотря на то, что Штаты с начала полномасштабного вторжения заявляли, что не будут принимать прямого участия, в какой-то момент около десятка американских военных советников оказались в Киеве.

Позже эта группа расширилась до трех десятков человек. Более того, этим советникам якобы разрешили отправиться в украинские командные пункты, которые были ближе к местам боевых действий.

Также в 2022 году американские ВМС разрешили предоставить ВСУ данные, которые бы помогли в ударах морскими дронами по российским военным кораблям. Также ЦРУ разрешили поддерживать украинские операции в крымских вводах.

Еще в январе этого года в Висбадене американские и украинские военные спланировали кампанию, в которой использовали бы ракеты дальнего радиуса действия и украинские дроны для атаки на около 100 российских военных объектов в Крыму.

Издание писало, что контрнаступление ВСУ в 2023 году должно было придать импульс Украине после триумфов первого года. Однако после того, как в Висбадене были проведены военные учения и согласована стратегия, план потерпел крах. Причина - споры в украинском военно-политическом командовании.

По информации журналистов, Залужный, который тогда был главнокомандующим ВСУ, поддержал план, по которому должен был состояться штурм в направлении южного города Мелитополь. Это бы позволило перерезать российские линии снабжения.

А вот Александр Сырский, который тогда был командующим ОСУВ "Хортица", предложил нанести удар российским войскам в оккупированном восточном Бахмуте. В этот момент президент Украины Владимир Зеленский поддержал Сырского, и разделил боеприпасы и силы между двумя главными фронтами вместо одного.

В результате Бахмут вернуть не удалось, контрнаступление закончилось провалом, а Россия получила преимущество на фронте, пишет издание.