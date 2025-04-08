Россияне вновь продвинулись на нескольких направлениях фронта: карты ISW

Российские оккупанты продолжают совершать наступательные действия в отношении Украины. По последним данным, враг имел продвижение как у себя, так и на нашей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Операции ВСУ в России

Геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к западу и югу от Гуево, Курской области (к югу от Суджи).

По данным ISW, бои продолжались в Курской области в районе Гуево, Олешня (к северо-западу от Гуево вдоль государственной границы) и Горналь (к юго-западу от Гуево вблизи государственной границы), а также в Сумской области в районе Басовки и Локни. Российский источник заявил, что украинские силы сохраняют позиции в районе населенных пунктов Олешня и Горналь.

Также геолокационные кадры от 7 апреля указывают на то, что войска РФ продвинулись в центральной части Демидовки (к северо-западу от Белгорода). Бои продолжились в районе вышеуказанного населенного пункта и Поповки.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

В воскресенье и понедельник россияне продолжили наземные атаки в районе Липцов Харьковской области, Волчанска и Тихого. Однако продвижений не было.

Операция РФ №2 - Луганская область

В понедельник войска РФ продолжили наступательные действия на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не добились.

6 и 7 апреля россияре провели наступательные операции к северо-востоку от Купянска в районе международной границы в районе Каменки и Фиголевки, к северу от Купянска в районе Малой Шаповки и Кондрашевки, к востоку от Купянска в районе Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного и Степовой Новоселовки.

Также враг наступал на Боровом направлении, но продвижения не получил. 6 и 7 числа наземные атаки продолжались к северу от Боровой в районе Богуславки и в направлении Новоплатоновки, к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово и Новой Кругляковки, к востоку от Боровой в районе Надежды и к юго-востоку от Боровой в районе Грековки, Новосергеевки и Новоегоровки.

Вчера вражеское наступление фиксировалось и на Лиманском направлении, но продвижений нет. Россияне пытались атаковать к северо-востоку от Лимана в районе населенных пунктов Балка Журавка, Новомихайловка, Редкодуб, Новое, Колодязи и Ямполевка, а также к востоку от Лимана в районе Торского.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северу от Верхнекаменского (к востоку от Сиверска).

Российские войска атаковали севернее Сиверска в районе Серебрянки, северо-восточнее в районе Белогоровки и восточнее в районе Верхнекаменского 6 и 7 апреля.

Враг продолжил вчера наступление на направления Часов Яра. Противник атаковал вблизи самого населенного и к юго-востоку в районе Курдюмовки. Продвижения не было.

Но есть результаты на Торецком направлении. Согласно геолокационным кадрам от 7 апреля, россияне недавно продвинулись к юго-западному отвалу шахты "Центральная" на юго-западе Торецка.

Противник 6 и 7 числа атаковал вблизи самого Торецка, севернее в районе Дылевки и Дачного, западнее в районе Щербиновки, юго-западнее в районе Леонидовки и Романовки. Кроме того, атаки были юго-восточнее Торецка в районе Сухой Балки, Александрополя и Валентиновки.

Недавно противник продвинулся на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля, показывают, что враг имел незначительное продвижение в юго-западной части Успеновки (к юго-западу от Покровска). Кроме того, кадры от 5 и 7 апреля, показывают, россияне продвинулись недавно в центральной и западной части Лысовки (к югу от Покровска).

По данным ISW, 6 и 7 апреля против совершил атаки:

северо-восточнее Покровска в районе Тарасовки;

восточнее в районе Елизаветовки, Калиново и Водяного-Другого;

юго-восточнее в районе Лысовки;

и юго-западнее Покровска в районе Удачного, Котляровки, Котлиного, Успеновки, Богдановки и Котлиного, а также в направлении Сергеевки, Муравки и Новоалександровки.

Также 6 и 7 числа противник совершил наступательные операции на Кураховском направлении, а именно западнее Курахово в районе Андреевки и Константинополя, и юго-западнее в районе Розлива. Подтвержденного прогресса нет.

Но есть продвижение в направлении Большой Новоселки. Геолокационные кадры от 6 апреля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Привольного (к северо-западу от Большой Новоселки).

По данным ISW, 6 и 7 числа россияне наступали к северу от Великой Новоселки в районе Скудного и к северо-западу в районе Вольного поля, Привольного, Веселого, Федоровки и Бурлацкого.

"Южная ось"

Геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля, указывают на то, что россияне недавно продвинулись к западной части Степового (к северо-западу от Работино). 6 и 7 числа враг проводил наступательные операции к северо-западу от Роботино в районе Малых Щербаков, Щербаков и Каменского.

Также российские войска провели 6 и 7 апреля ограниченные наступательные операции на Днепровском направлении, но не продвинулись вперед.