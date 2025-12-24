ВСУ отошли из Северска, а РФ ударила по энергетике Украины: новости за 23 декабря

Россия в ночь на 23 декабря осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив дроны и ракеты. А украинские защитники вышли из Северска Донецкой области.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 23 декабря - в материале РБК-Украина .

Польша подняла авиацию из-за массированной атаки РФ по Украине

В ответ на российские удары по территории Украины польские и союзные ВВС начали превентивные действия в воздушном пространстве Польши, сообщили в Оперативном командовании польских ВС.

В воздух подняты истребители. Наземные системы ПВО и радиолокации переведены в состояние повышенной готовности.

может напасть на НАТО после войны с Украиной, - глава МИД Германии

"Наш анализ заключается и останется в ближайшем будущем в том, что мы можем получить безопасность в Европе только как безопасность от России. Безопасность можно достичь только с позиции силы, единства в альянсе и обороноспособности вооруженных сил", - сказал он.

Из VIP-охроны в окопы на Донбассе: Reuters раскрыл схему вербовки иностранцев в армию РФ

По словам жителя ЮАР, его 20-летнему сыну обещали элитную подготовку охранника VIP-персон в России. Вместо этого парень оказался в окопах в Донецкой области.

Украинские воины отошли из Северска, - Генштаб

В Генштабе отметили, что в районе Северска продолжаются тяжелые бои. Россияне имеют существенное преимущество в технике и живой силе. Они продолжают попытки наступления, несмотря на существенные потери.

Под ударом энергетика на западе Украины, есть жертвы и проблемы со светом: все об атаке РФ

Россия в ночь на 23 декабря осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив дроны и ракеты. Основной удар пришелся на энергетику на западе, есть погибшие и раненые.

Зеленский заслушал доклад Умерова и Гнатова после поездки в США

"Продуктивно поработали с представителями президента Трампа, и сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов. В частности, есть документы по гарантиям безопасности для Украины, по восстановлению и по базовой рамке для окончания этой войны. Пункты на сегодня зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третьего российского вторжения. Каждый раунд переговоров и встреч добавляет обеспеченности украинским интересам, и именно так конструктивно мы продолжим эту работу", - отметил он.

Путин щадит элиту и возлагает тяготы войны на бедные регионы, - разведка Британии

В разведке Британии объяснили, что набор новобранцев в бедных регионах, часто заселенных преимущественно этническими меньшинствами, позволяет властям РФ более эффективно использовать финансовые стимулы, одновременно ограничивая влияние на те городские слои российского населения, которые имеют большее политическое влияние.

Силы обороны в Мирнограде уничтожают врага на подступах к городу, - УВ "Восток"

Группировка войск "Восток" сообщает, что украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Тем временем продолжается оборона Покровска продолжается, где ВСУ контролируют северную часть города.

Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

Около сотни российских военных зашли на территорию села Грабовское на Сумщине, - Трегубов

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал "Суспільному", что оккупанты пытались продвинуться в сторону Рясного.

"Сейчас российские подразделения закрепляются в южной части Грабовского (населенного пункта, откуда войска РФ похитили 52 человека). Украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций. В селе продолжаются бои", - сказал он.

Правительство просит отсрочить повышение тарифов на воду

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство обратилось к НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) об отсрочке запланированных тарифных изменений.

"Вместе с тем мы должны найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности поставщиков услуг, водоканалов, которые не должны терять и заходить в долги", - написала она и добавила, что следующий шаг - правительство вместе с НКРЭКУ наработают совместное решение.