Враг пытается прорваться из Грабовского: продолжаются бои после "внезапной атаки"
Около сотни российских военных зашли на территорию села Грабовское в Сумской области и попытались продвинуться в направлении Рясного. Сейчас в населенном пункте продолжаются бои.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Суспільне. Студия".
По его словам, атака была внезапной. Российские подразделения вошли в Грабовское с целью захвата населенного пункта и дальнейшего продвижения вглубь области.
Сейчас оккупанты пытаются закрепиться в южной части Грабовского, тогда как украинские силы ведут бои, чтобы выбить их с занимаемых позиций.
Также Трегубов отметил, что населенные пункты непосредственно на границе с РФ можно эффективно обезопасить только путем создания зоны контроля украинских войск на несколько километров вглубь российской территории.
Скриншот: DeepState
Что известно о ситуации в Грабовском
20 декабря в медиа появилась информация о том, что российские военные зашли в село Грабовское Сумской области и принудительно вывезли оттуда около 50 человек. Впоследствии эту информацию подтвердили в Вооруженных силах Украины.
Сначала военные сообщали, что речь идет преимущественно о гражданских мужчинах. Позже в ВСУ уточнили, что перед вывозом россияне собрали жителей в помещении церкви.
Среди похищенных в основном были пожилые люди, которые ранее отказались от эвакуации.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права.
Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, незаконном лишении свободы и принудительной депортации гражданского населения.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о требовании немедленно вернуть около 50 гражданских жителей, которых российские военные вывезли из приграничного села Грабовское.
Он также призвал международные организации и государства-партнеры приложить усилия для возвращения незаконно депортированных украинцев.
Также сообщалось, что Силы обороны ведут бои с российскими оккупантами и пытаются вытеснить их на территорию РФ.