Враг пытается прорваться из Грабовского: продолжаются бои после "внезапной атаки"

Около сотни российских военных зашли на территорию села Грабовское в Сумской области и попытались продвинуться в направлении Рясного. Сейчас в населенном пункте продолжаются бои.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Суспільне. Студия".

По его словам, атака была внезапной. Российские подразделения вошли в Грабовское с целью захвата населенного пункта и дальнейшего продвижения вглубь области. Сейчас оккупанты пытаются закрепиться в южной части Грабовского, тогда как украинские силы ведут бои, чтобы выбить их с занимаемых позиций. Также Трегубов отметил, что населенные пункты непосредственно на границе с РФ можно эффективно обезопасить только путем создания зоны контроля украинских войск на несколько километров вглубь российской территории. Скриншот: DeepState