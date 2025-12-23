ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Враг пытается прорваться из Грабовского: продолжаются бои после "внезапной атаки"

Вторник 23 декабря 2025 13:45
Враг пытается прорваться из Грабовского: продолжаются бои после "внезапной атаки" Иллюстративное фото: враг пытается прорваться из Грабовского (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Около сотни российских военных зашли на территорию села Грабовское в Сумской области и попытались продвинуться в направлении Рясного. Сейчас в населенном пункте продолжаются бои.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Суспільне. Студия".

По его словам, атака была внезапной. Российские подразделения вошли в Грабовское с целью захвата населенного пункта и дальнейшего продвижения вглубь области.

Сейчас оккупанты пытаются закрепиться в южной части Грабовского, тогда как украинские силы ведут бои, чтобы выбить их с занимаемых позиций.

Также Трегубов отметил, что населенные пункты непосредственно на границе с РФ можно эффективно обезопасить только путем создания зоны контроля украинских войск на несколько километров вглубь российской территории.

Враг пытается прорваться из Грабовского: продолжаются бои после &quot;внезапной атаки&quot;

Скриншот: DeepState

Что известно о ситуации в Грабовском

20 декабря в медиа появилась информация о том, что российские военные зашли в село Грабовское Сумской области и принудительно вывезли оттуда около 50 человек. Впоследствии эту информацию подтвердили в Вооруженных силах Украины.

Сначала военные сообщали, что речь идет преимущественно о гражданских мужчинах. Позже в ВСУ уточнили, что перед вывозом россияне собрали жителей в помещении церкви.

Среди похищенных в основном были пожилые люди, которые ранее отказались от эвакуации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, незаконном лишении свободы и принудительной депортации гражданского населения.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о требовании немедленно вернуть около 50 гражданских жителей, которых российские военные вывезли из приграничного села Грабовское.

Он также призвал международные организации и государства-партнеры приложить усилия для возвращения незаконно депортированных украинцев.

Также сообщалось, что Силы обороны ведут бои с российскими оккупантами и пытаются вытеснить их на территорию РФ.

