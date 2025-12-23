Из VIP-охраны в окопы на Донбассе: Reuters раскрыл схему вербовки иностранцев в армию РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Обманом - из охраны VIP в окопы на Донбассе

По словам жителя ЮАР Дубандлелы, его 20-летнему сыну обещали элитную подготовку охранника VIP-персон в России. Вместо этого парень оказался в окопах в Донецкой области. Мужчина утверждает, что его сын и еще по меньшей мере 16 южноафриканцев стали жертвами вербовочной аферы и были отправлены на фронт.

По словам родственников, иностранцев заставляли копать окопы на морозе, они неделями оставались без воды и нормального питания, а также скрывались от ударов беспилотников.

Российский МИД не ответил на письменный запрос Reuters о комментарии относительно вероятной аферы или текущего положения 17 граждан Южной Африки.

Расследование в ЮАР и возможный политический след

О проблеме стало известно 6 ноября, когда власти Южной Африки получили обращение от 17 мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, которые заявили, что оказались в рядах российской армии против своей воли.

Расследованием дела занимается элитное полицейское подразделение ЮАР - "Ястребы". Оно, в частности, коснулось возможной причастности Дудузиле Зумы-Самбудлы, дочери бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы.

Она отрицает любое участие в мошенничестве и заявляет, что сама стала жертвой обмана. Ее партия также отмечает, что отставка Зумы-Самбудлы из парламента не является признанием вины.

"Процесс освобождения этих молодых людей остается очень деликатным. Им угрожает серьезная опасность для жизни, и мы все еще ведем переговоры с различными властями как в России, так и в Украине, чтобы выяснить, как мы можем освободить их из сложившейся ситуации. На самом деле, акцент делается скорее на российской власти, чем на украинской, потому что, судя по имеющейся у нас информации, их ошибочно втянули в состав российских вооруженных сил", - заявили там.

По данным Reuters, новобранцам в России предлагали подписать контракты на русском языке без переводчика, уверяя, что речь идет только об обучении. Уже через несколько недель всех иностранцев отправили на войну.

Иностранные наемники РФ: проблема не только ЮАР

Южноафриканцы - не единственные иностранцы, которых Россия привлекает к войне против Украины. В ноябре власти Кении заявили, что более 200 ее граждан воюют на стороне РФ. В Ботсване также сообщали о случаях обманной вербовки.

Ранее стало известно, что в составе российской армии в Украине воюют более 1400 граждан из трех десятков африканских стран.

Один из таких случаев - 22-летний кениец Дэвид Кулоба, который подписал контракт на русском языке, согласившись "добровольно служить Российской Федерации". В конце сентября его семья получила сообщение о гибели мужчины.