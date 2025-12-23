Путин щадит элиту и возлагает тяготы войны на бедные регионы, - разведка Британии

Россия продолжает воевать против Украины в основном за счет представителей этнических меньшинств из бедных регионов. Элита в боях практически не участвует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку разведки Британии.

В британской разведке обратили внимание, что Россия продолжает нести очень высокие потери с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Вероятно, как в 2024 году, так и в 2025-м потери РФ были на уровне более 400 000 убитых и раненых. Но примечательно, что этнические россияне, которые проживают в городах, по-прежнему составляют непропорционально небольшую долю военнослужащих и, как следствие, потерь по сравнению с остальным населением.

В частности, как пишет британская разведка, независимое российское СМИ "Проект" недавно сообщило, что менее 1 % российских государственных чиновников имеют родственников, участвовавших в незаконном вторжении.

В разведке Британии объяснили, что набор новобранцев в бедных регионах, часто заселенных преимущественно этническими меньшинствами, позволяет властям РФ более эффективно использовать финансовые стимулы, одновременно ограничивая воздействие на те городские слои российского населения, которые имеют большее политическое влияние.

"Президент России Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) и высшее руководство России почти наверняка готовы терпеть постоянно высокий уровень потерь, пока это не сказывается негативно на поддержке войны со стороны общественности или элиты и пока эти потери можно восполнить", - добавили в разведке.