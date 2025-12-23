Повышение тарифов на воду отсрочат: что заявила Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что тарифы на воду для населения должны остаться без изменений.
Как сообщает РБК-Украина, об этом она написала в Telegram.
По ее словам, правительство обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой отсрочить запланированное повышение тарифов.
Свириденко подчеркнула, что в условиях войны украинцы не должны испытывать дополнительного финансового давления. В то же время правительство осознает необходимость найти сбалансированное решение, которое учтет интересы как потребителей, так и предприятий водоснабжения и водоотведения.
"Вместе с тем мы должны найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности поставщиков услуг, водоканалов, которые не должны терять и заходить в боргию", - отметила премьер-министр.
Повышение тарифов
Напомним, НКРЭКУ в 2023 году инициировала повышение тарифов на холодную воду для населения. Такой шаг резко раскритиковал президент Владимир Зеленский, после чего решение отменили.
Украинские власти в меморандуме с МВФ в марте этого года снова заявили о планах дополнительно повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Национальный банк ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды пересматривать не будут. Повышение возможно с 2026 года.
В то же время, в мае этого года мы писали, что Министерство развития общин и территорий Украины предлагает внести изменения в рекомендации правительства по тарифам на воду и водоснабжение. Это может привести к повышению тарифов для населения.
Как определяются тарифы в Украине на различные типы коммунальных услуг, насколько они выросли с начала полномасштабного вторжения и есть ли основания для их поднятия - в материале РБК-Украина.