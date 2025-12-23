Зеленский: Украина и США подготовили драфты документов по завершению войны

Президент Владимир Зеленский заслушал подробный доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова по итогам их поездки в США.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Зеленский написал в Telegram.

По словам Зеленского, переговоры с представителями президента США Дональда Трампа были продуктивными.

"Продуктивно поработали с представителями Президента Трампа, и сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов. В частности, есть документы по гарантиям безопасности для Украины, по восстановлению и по базовой рамки для окончания этой войны", - пишет Зеленский.

В документах зафиксированы положения, которые должны обеспечить реальное прекращение боевых действий и не допустить повторного вторжения России.

Глава государства подчеркнул, что каждый раунд переговоров усиливает защиту украинских интересов, и Украина будет продолжать конструктивную работу в этом направлении. Зеленский также поблагодарил европейских партнеров за поддержку и координацию, отметив, что дипломатические усилия должны сопровождаться давлением на Россию и усилением поддержки Украины.

"Каждый российский удар по Украине и интенсивные российские штурмы на фронте доказывают, что настроенность Украины на завершение войны значительно превосходит российскую, и это надо исправить усилением давления мира на агрессора", - подчеркнул он.

Драфты документов - это предварительные, рабочие версии официальных соглашений или решений, в которых зафиксированы основные идеи, принципы и пункты договоренностей. Они еще не являются окончательными, могут дорабатываться, изменяться и согласовываться сторонами перед подписанием или принятием.