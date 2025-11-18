Уничтожено укрытие, танк и "Ланцет": "Kraken" показал результат работы на Запорожье

Ситуация в Запорожской области

На Запорожском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Украинские подразделения были вынуждены отойти со своих позиций в районе Ровнополье и вблизи населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка в Запорожской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщил, что российским оккупантам во время наступления удалось захватить три населенных пункта, еще за два села идут тяжелые бои.

Ранее спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина заявил, что ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов в городской застройке Покровска.

Кроме того, украинские силы не позволяют врагу закрепиться в северной части Купянска. Несмотря на попытки оккупантов удержать позиции и обустраивать укрепления, ВСУ в последние дни активно контратакуют и выбивают россиян с занятых участков.

Также сообщалось, что ранее российская пропаганда распространила в TikTok видео о якобы полном окружении Купянска российскими войсками. Однако оно оказалось фейковым.