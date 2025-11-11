Роспропаганда распространяет сгенерированные ИИ фейки об окружении Купянска, - ЦПД
Российская пропаганда запустила в TikTok видео о якобы полном окружении Купянска российскими военными. Оно оказалось фейковым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО.
"Эти ролики - фальшивка, созданная с помощью искусственного интеллекта", - утверждают в ЦПД.
В роликах сгенерированные искусственным интеллектом "бойцы ВСУ" говорят о "критической ситуации" в Купянске.
Аналитики рассказывают, что использование генеративных технологий легко распознать по неестественной мимике и шаблонному голосу.
Еще один характерный признак: фейковые "военные" неправильно ставят ударение в слове Купянск - на "я", хотя правильно - на "у".
"На самом деле заявления о якобы полном окружении Купянска российскими войсками не соответствуют действительности. На направлении продолжаются интенсивные боевые действия, украинские силы сдерживают россиян", - информируют в ЦПД.
В Центре отмечают: подобные публикации являются частью информационной операции России. Их цель - деморализовать украинцев.
"Российские фейки становятся все более технологичными, поэтому важно проверять источники информации и критически относиться к "сенсационным" видео из соцсетей", - советуют в Центре.
Другие фейки российской пропаганды
Ранее ЦПД также фиксировал другие волны дезинформационных ИИ-видео.
Так, недавно в TikTok распространялось видео о якобы "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска". Большинство таких видео сопровождалось подписями на разных иностранных языках. Аккаунты, которые распространяют эти ролики, имеют признаки координированной сети, которая специально создает контент для продвижения кремлевских нарративов среди иностранных аудиторий, доказали в ЦПИ.
Также сообщалось об очередном фейке российской пропаганды о том, что украинским воинам якобы приказывают убивать своих солдат, которые хотят оставить позиции или сдаться в плен.
В ЦПД обратили внимание на то, что никаких доказательств существования "методички" россияне не привели. При этом слухи распространяют со ссылкой на анонимные источники, без документов, фото или официальных подтверждений.