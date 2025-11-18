Знищено укриття, танк і "Ланцет": "Kraken" показав результат роботи на Запоріжжі

Ситуація у Запорізькій області

На Запорізькому напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Українські підрозділи були змушені відійти зі своїх позицій у районі Рівнопілля та поблизу населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Мисливське, Успенівка та Новомиколаївка в Запорізькій області.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше повідомив, що російським окупантам під час наступу вдалося захопити три населені пункти, ще за два села точаться важкі бої.

Раніше речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна заявив, що ЗСУ впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів у міській забудові Покровська.

Крім того, українські сили не дозволяють ворогу закріпитися в північній частині Куп'янська. Попри спроби окупантів утримати позиції та облаштовувати укріплення, ЗСУ в останні дні активно контратакують і вибивають росіян із зайнятих ділянок.

Також повідомлялось, що раніше російська пропаганда поширила у TikTok відео про нібито повне оточення Куп'янська російськими військами. Проте воно виявилося фейковим.