Враг несет огромные потери. В Генштабе рассказали о боях в Покровске и Мирнограде

ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.

Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина .

"Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации. Ситуация остается сложной и динамичной. Здесь враг задействует все имеющиеся резервы, но взамен только имеет огромные потери", - заявил Ковалев.

По его словам, в Мирнограде украинские подразделения уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к городу.

Логистика в город затруднена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины, или оперативное окружение города, не соответствует действительности.

"Накануне подразделениям, которые обороняют город, доставлено необходимое вооружение и боеприпасы. Кроме того, проведена ротация личного состава и эвакуация раненых. Таким же образом обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в городе Покровск", - добавил он.

Как подчеркнул спикер Генерального штаба ВСУ, продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться в Покровске. В городе продолжаются поисково-ударные действия, также уничтожаются позиции противника в городской застройке.