Силам обороны пришлось отойти с позиций возле нескольких населенных пунктов в Запорожье

Силы обороны Украины были вынуждены отойти с позиций возле пяти населенных пунктов на двух направлениях в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Сил обороны юга Владислава Волошина.

"В Запорожье, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях, уже несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды имеющегося вооружения, чтобы вытеснить Вооруженные Силы Украины с удерживаемых позиций", - отметил Волошин.

По его словам, за прошедшие несколько суток здесь зафиксировано до сотни боевых столкновений.

Вследствие активизации вражеских штурмовых действий (ежедневно более 400 артобстрелов с применением около 2 тысяч боеприпасов), с целью сохранения жизни личного состава, силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка.

"Враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам удержаться", - добавил представитель Сил обороны юга.

Он также отметил, что за Ровнополье, Сладкое и Яблочное продолжаются жестокие бои. Противник с восточного направления стремится охватить Гуляйполе и отрезать логистические пути, которые ведут из Покровского.

"Бои продолжаются. За каждый сантиметр нашей земли ожесточенно сражаются штурмовые подразделения", - подчеркнул Волошин.