ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силам обороны пришлось отойти с позиций возле нескольких населенных пунктов в Запорожье

Вторник 11 ноября 2025 14:50
UA EN RU
Силам обороны пришлось отойти с позиций возле нескольких населенных пунктов в Запорожье Фото: ВСУ отошли с позиций возле нескольких населенных пунктов на Запорожье (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Ульяна Безпалько

Силы обороны Украины были вынуждены отойти с позиций возле пяти населенных пунктов на двух направлениях в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Сил обороны юга Владислава Волошина.

"В Запорожье, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях, уже несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды имеющегося вооружения, чтобы вытеснить Вооруженные Силы Украины с удерживаемых позиций", - отметил Волошин.

По его словам, за прошедшие несколько суток здесь зафиксировано до сотни боевых столкновений.

Вследствие активизации вражеских штурмовых действий (ежедневно более 400 артобстрелов с применением около 2 тысяч боеприпасов), с целью сохранения жизни личного состава, силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка.

"Враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам удержаться", - добавил представитель Сил обороны юга.

Он также отметил, что за Ровнополье, Сладкое и Яблочное продолжаются жестокие бои. Противник с восточного направления стремится охватить Гуляйполе и отрезать логистические пути, которые ведут из Покровского.

"Бои продолжаются. За каждый сантиметр нашей земли ожесточенно сражаются штурмовые подразделения", - подчеркнул Волошин.

Силам обороны пришлось отойти с позиций возле нескольких населенных пунктов в Запорожье

ВСУ сдерживают наступления россиян

Ранее сообщалось, что ВСУ сдерживают наступления россиян сразу на нескольких ключевых направлениях. Так, по данным Генштаба, в течение суток на Покровском направлении ВСУ остановили 63 атаки агрессора в районах населенных пунктов Паньковка, Шахово, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономичное, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.

Ранее спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина заявил, что ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов в городской застройке Покровска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Вооруженные силы Украины Вторжение России в Украину
Новости
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа