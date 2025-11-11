ВСУ выбивают россиян из северных районов Купянска: Трегубов рассказал о городских боях
Войска РФ пытаются закрепиться в северной части Купянска на Харьковщине. Однако украинские подразделения в последние дни активно контратакуют, выбивая врага из его укреплений.
Об этом заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона
По его словам, идут городские бои и сейчас россияне непосредственно в северных районах Купянска пытаются держаться и удерживать позиции от украинских встречных действий, тогда как украинцы довольно эффективно в последние дни ведут попытки их оттуда выбить.
Как уточнил спикер, логистика для доступа к Купянску чрезвычайно затруднена и для украинских подразделений, и для врага.
"Каждая попытка вообще туда попасть - это отдельная очень большая задача со звездочкой, даже если мы говорим о пехотной группе. Если мы говорим о каком-то транспорте - тем более", - пояснил он.
Важную роль, по словам военного, в противостоянии играют беспилотники и штурмовая пехота.
Трегубов отметил, что на дорогах и вблизи инфраструктуры накоплено много беспилотников, которые ожидают движения противника, поэтому основная тяжесть боев сейчас лежит на штурмовых подразделениях и операторах беспилотных систем.
"Дронов очень много, лежащих вдоль дорог, на оптоволокне, что просто ждут того, что что-то проедет - тоже очень много, поэтому главное сейчас напряжение ложится на плечи штурмовой пехоты с обеих сторон, ну и вообще пехоты как таковой и на эффективность работы БпЛА-шников", - рассказал Трегубов.
Кроме того, спикер обратил внимание на угрозу авиационных ударов и применения управляемых авиабомб (УАБ). Из-за близости Купянска к границе с РФ воздушная составляющая противника дополнительно усложняет ситуацию.
Несмотря на это, Трегубов подчеркнул, что оборона держится благодаря отваге и эффективности действий украинской пехоты, в том числе штурмовых подразделений.
Ситуация в Купянске
Напомним, в сентябре российские войска смогли прорваться в город, используя газопровод, из-за чего ситуация на этом направлении резко обострилась. Диверсионные группы врага вошли в Купянск с севера.
Впоследствии украинские защитники взорвали трубу, по которой оккупанты продвигались, что заставило их переправляться через реку Оскол на плотах и лодках.
Также сообщалось, что ранее российская пропаганда распространила в TikTok видео о якобы полном окружении Купянска российскими войсками. Однако оно оказалось фейковым.
По данным утренней сводки Генштаба, за прошедшие сутки на Купянском направлении произошло 11 атак врага, все из которых Силы обороны успешно отбили в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина планирует полностью зачистить Купянск от российских оккупантов. Для этого уже определили даты.