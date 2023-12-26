В Крыму был атакован корабль, который вез "Шахеды" из Ирана, - СМИ

В Феодосийском порту во временно оккупированном Крыму сегодня ночью, 26 декабря, вероятно, был атакован корабль, который перевозил ударные беспилотники "Шахед" из Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымский ветер в Telegram .

В Феодосии раздались мощные взрывы, российские СМИ заявили о работе сил противовоздушной обороны.

Впоследствии местные жители стали сообщать о мощном пожаре в районе Феодосийского порта. А оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил атаку и заявил, что территория порта оцеплена.

Телеграмм-канал Крымский ветер сообщил, что по их данным был атакован корабль, привезший из Ирана "шахеды".

"На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск", - заявил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

"Поговаривают "шахеды" перевозил", - заявили Воздушные Силы ВСУ.

В соцсетях появились кадры "прилета":

Ситуация в Крыму

В Крыму все чаще раздаются взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

В частности, 24 декабря в Севастополе утром прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты.

Также 20 декабря стало известно о мощном взрыве в районе населённого пункта Черноморское на западе Крыма. Тогда же "прилетело" по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России.