Россияне атакуют Украину беспилотниками

Российские военные снова атакуют территорию Украины беспилотниками. Под ударом оказались южные и центральные области страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что вражеские БпЛА движутся через Днепропетровскую область в направлении Кировоградской области.

Впоследствии стало известно о движении вражеских беспилотников в направлении Черкасской области.

Воздушные силы также сообщили, что в районе Николаева замечен вражеский БпЛА и советуют людям находиться в укрытии.

Обстрелы Россией территории Украины

В воскресенье вечером, 24 декабря, российская армия атаковала южные регионы Украины. Налет "Шахедов" в Сочельник длился 6,5 часов и привел к пожарам в двух областях.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк сообщила, что Россия может усилить обстрелы на праздники и посоветовала жителям прифронтовых территорий юга выехать в более безопасные регионы.

В понедельник, 25 декабря, украинские военные уничтожили российскую ракету Х-59 в Криворожском районе.

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