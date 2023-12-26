Япония передала украинским военным несколько автомобилей (фото)

Министерство обороны Японии предоставило украинским защитникам несколько автомобилей в качестве помощи в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Японии в Украине в Twitter .

"21 декабря несколько автомобилей от Министерства обороны Японии прибыли к силам обороны Украины", - отметили в посольстве.

Фото: автомобили, которые Япония передала Украине (twitter.com/JPEmbUA)

Там также заверили, что помощь Украине от Японии продолжится в 2024 году.

Какие автомобили получила Украина

Стоит заметить, что в посольстве не уточняют, какие именно авто передали Украине. Но, судя по фотографиям, это Mitsubishi Type 73 второго поколения. Их выпускают в Японии с 1996 года.

Такие автомобили можно оснастить различными тяжелыми пулеметами и противотанковыми гранатометами.

Для использования войны в Ираке была разработана специальная версия с пуленепробиваемым стеклом.

Также на фото можно заметить и гусеничный самосвал, который производит компания Morooka.

Помощь от Японии

Напомним, Япония предоставляет Украине только гуманитарную и экономическую помощь. Согласно ее законодательству, передавать вооружение стране, в которой идет война, запрещено.

Недавно страна решила разрешить поставки оружия собственного оружия за границу. Это может повлиять на поддержку Украины, рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.