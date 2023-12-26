Зеленский отреагировал на законопроект об изменениях в мобилизации

Обсуждение законопроекта об изменениях в мобилизации должно быть публичным. Украинцы должны понимать, какое видение у военного командования и как народные депутаты предлагают решать вопросы, возникающие в Силах обороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Сегодня началась дискуссия по поводу новых правил мобилизации... Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно, а так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, какие мотивы у тех или иных правил и требований, предлагаемых депутатами и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в силах обороны", - сказал Зеленский.

Как подчеркнул президент, закон - это то, что касается всех и каждого в государстве.

"Будет правильным, если на базе комитета ВР военные вместе с депутатами определились с тем, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для наших Сил обороны. Ждем окончательного текста закона", - добавил он.

Законопроект об изменениях в мобилизации

Вчера вечером Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект об изменениях в мобилизации. В документе, в частности, предлагается снизить возрастной порог мобилизации с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих ей категорий, а также рассылать повестки в ТЦК по электронной почте.

Соответствующий законопроект внесли в парламент после того, как Зеленский на итоговой пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. Тогда президент подчеркивал, что для принятия такого решения должен быть комплексный план, который, в том числе, затронет вопрос воюющих с первого дня полномасштабного вторжения.

Детальнее об изменениях, которые предлагает Кабмин, читайте в материале "Новые правила. Что украинцам ждать от крупного законопроекта о мобилизации: краткое изложение".

Кроме того, сегодня законопроект об изменениях в мобилизации прокомментировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Главком также провел сегодня пресс-конференцию, на которой, среди прочего, ответил на вопрос о демобилизации военных, работе ТЦК и ситуации на фронте.

РБК-Украина публиковало главные заявления Залужного с пресс-конференции.

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