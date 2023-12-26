В Днепропетровской области уничтожены 2 управляемые ракеты Х-59

Военные Вооруженных сил Украины сегодня, 26 декабря, уничтожили две управляемые ракеты Х-59 в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" .

"В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59", - сообщили военные.

Напомним, мы писали, что во время тревоги в Днепропетровской области раздавались взрывы.

Заметим, что россияне часто запускают свои ракеты в сторону Днепропетровской и Запорожской областей. В последнее время чаще всего враг для атак пользуется управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Однако украинским силам противовоздушной обороны часто удается сбивать такие ракеты.

К примеру, вчера, 25 декабря, ракету Х-59 уничтожили над Криворожским районом Днепропетровской области.

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