Работа ТЦК, демобилизация и электронные повестки: главные заявления Залужного на брифинге

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел в Киеве брифинг для журналистов, где прокомментировал вопросы демобилизации военных, работы ТЦК, электронных повесток и не только.

О демобилизации и ротации

По словам Залужного, Генштаб согласился с Министерством обороны на демобилизацию военных спустя 36 месяцев после начала службы. Однако, как добавил главнокомандующий, возможность демобилизации будет зависеть от нескольких факторов.

Первый фактор - на фронте не должно быть обострений. Второй - этих людей через 36 месяцев будет кем заменить.

"Я четко понимаю, что наши бойцы сейчас на фронте в сверхсложных и очень тяжелых условиях делают свое дело, благодаря которому мы можем сейчас с вами спокойно общаться. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, ясно понимали, сколько им необходимо будет воевать", - сказал главком.

Также Залужный прокомментировал возможность ротаций на фронте каждые полгода, как это предусмотрено законопроектом об изменениях в мобилизации, который вчера Кабмин внес в парламент.

"Хочется, чтобы эта норма была. Но ситуация зависит от действий противника. Мы не можем прогнозировать, что это пять или шесть месяцев. А если враг пойдет с неатакованных участков?", - пояснил он.

Электронные повестки

Как заявил главком, он будет рад любому способу привлечения людей в армию, но добавил, что эта инициатива исходила не от Генштаба или Вооруженных сил Украины.

"Предложений по электронным повесткам Генштаб не делал. Но мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях", - сказал Залужный.

Работа ТЦК

Залужный недоволен работой Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (так называемые "военкоматы").

" По состоянию на сегодняшний день их работой пока недоволен. Мы последовали, чтобы ключевые должности остались и продолжили работу. Что касается руководителей - некоторых уже уволили, но процесс изменений продолжается", - подчеркнул он.

По словам главкома, если бы ТЦК и СП работали так, как нужно, не пришлось бы обсуждать законопроект о мобилизации.

"Люди, работающие в ТЦК - это отдельная специальность, необходимо иметь определенный набор знаний, навыков и умений, позволяющих работникам ТЦК выполнять свои обязанности. Как снаружи ТЦК, так и внутри этого организма. Но по состоянию на сегодняшний день хочу сказать, что возможности по приему личного состава территориальные центры комплектования не лишились", - добавил Залужный.

Марьинка и Авдеевка

Залужный рассказал об обстановке в Авдеевке и Марьинке, которые сейчас являются самыми горячими точками фронта. Он сообщил, что украинские военнослужащие отошли на северную окраину Марьинки, поскольку россияне полностью уничтожили украинский город.

"Мы защищаем каждый клочок нашей земли. Но когда на этом узком клочке вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнями, с землей и нашими бойцами - жизнь наших бойцов нам важнее. Поэтому в Марьинке, которая держалась почти два года - наши войска еще находятся в северной ее части, но они подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта", - сказал главком.

Комментируя ситуацию в Авдеевке, которую оккупанты пытаются окружить, как когда-то Бахмут, Залужный призвал "не зацикливаться и не делать каких-то "шоу или скорби" вокруг конкретного населенного пункта". Но добавил, что россияне имеют возможность собрать свои силы на определенном направлении и повторить за два-три месяца судьбу Бахмута.

"Ведение действий подчиняется своим законам, которые не зависят, понравится ли это депутатам или журналистам... Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно - сохраняем людей, а потом отвоюем", - объяснил он.

Война-2024 должна отличаться от войны-2023

По словам Залужного, война в 2024 году должна отличаться от войны в 2023 году.

"2024 год должен отличаться от 2023-го, потому что иначе нас ждет то, о чем я писал в статье. Мы нашли проблемы и 90% решений, чтобы действовать более эффективно и сохранить людей. С нами согласились наши партнеры. Моя главная ошибка была - я считал, что такое количество потерь, как мы нанесли, остановит кого угодно. Но не РФ ", - отметил главком.

О западной помощи Украине

Главком уверен, что западные партнеры продолжат помогать Украине.

"Я уверен, что западные партнеры останутся с нами. Все остальные потребности (внутренние - ред.) обсуждаются в Министерстве обороны и некоторые реализуются. Я не разочаровался уровнем обеспечения 2023 года", - сказал он.

Подготовка бригад в ВСУ

Как рассказал Залужный, сегодня у Украины есть возможность одновременно готовить до 10 бригад. Он также согласился с тем, что на фронт должны попадать только подготовленные люди.

"Я согласен с любыми инициативами, которые даже повышают ответственность за попадание человека на фронт неподготовленным. Такого быть не может. У нас есть отличная возможность использовать как наши возможности, так и возможности наших партнеров - и они уделяют подготовке наших войск большое внимание", - добавил главком.

О срочниках

Залужный поддержал увольнение военнослужащих срочной службы, которых не демобилизовали из-за военного положения.

"По состоянию на лето мы были не готовы освободить срочников. Но в конце ноября это уже было наше предложение - мы обратились к Министерству обороны, чтобы срочников уволить с военной службы. Наша четкая позиция - их увольнять, чтобы они шли отдыхать. А дальше - действовали в условиях законодательства, которое есть", - сказал он.

Мобилизация будет постепенной

Залужный отметил, что потребность ВСУ в новых бойцах не означает, что всех в один момент мобилизуют. По его словам, этот процесс будет происходить постепенно.

"Во-первых, я никоим образом не называл цифру 500 или 400 (тысяч - ред.), я называл общую потребность. Я уже говорил, эта потребность разбита на определенные периоды. То есть кто-то будет мобилизован в январе, а кто-то даже в декабре (следующего года - ред.). 2023 год происходил по такой же схеме, ничего особенного. Таким образом это будет осуществлено и в 2024 году", - пояснил главком.

Что говорил Залужный накануне

Напомним, это уже второе появление Залужного на публике сегодня. В преддверии брифинга главком появился в эфире телемарафона "Единые новости" и прокомментировал внесенный вчера в парламент законопроект об изменениях в мобилизации.

"Мне главное, чтобы пришли люди в армию и могли выполнять поставленные задачи. Кто будет иметь отсрочку или кто какую отсрочку не будет иметь, кого будет государство призывать - сегодня я считаю, что это не моя компетенция", - сказал тогда он.

Кроме того, Залужный отреагировал на озвученную президентом Владимиром Зеленским потребность мобилизовать еще 500 тысяч человек. По словам главкома, Генштаб не обращался с конкретной цифрой, но регулярно формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и соответственно на человеческий ресурс.

Изменения в мобилизации

На итоговой пресс-конференции Зеленский заявил, что Генштаб просит дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. По его словам, для этого должен быть комплексный план, который в том числе затронет вопросы тех, кто воюет почти два года без передышки.

Вчера вечером Кабинет министров внес в Раду большой законопроект по мобилизации. Документом, среди прочего, предлагается снизить возрастной порог мобилизации с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих ей категорий, а также рассылать повестки в ТЦК по электронной почте и другие инициативы.

Подробнее читайте в материале "Новые правила. Что украинцам ждать от крупного законопроекта о мобилизации: краткое изложение".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.