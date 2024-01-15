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Россияне атаковали ТЭС в Донецкой области и газопровод в Никополе, - Минэнерго

Понедельник 15 января 2024 11:08
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Россияне атаковали ТЭС в Донецкой области и газопровод в Никополе, - Минэнерго Фото: россияне атаковали ТЭС в Донецкой области и газопровод в Никополе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы в очередной раз атаковали критическую инфраструктуру Украины. Под обстрелы попали тепловая электростанция в Донецкой области и распределительный газопровод в Никополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Как сообщили в Минэнерго, под вражеский обстрел снова попала ТЭС в Донецкой области. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в результате боевых действий в Никополе Днепропетровской области поврежден распределительный газопровод низкого давления, в результате чего оборудование получило многочисленные повреждения. Есть отключенные потребители.

Последняя атака РФ по Украине

Утром 13 января российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами различных типов. Военные агрессора выпустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС, противокорабельные ракеты Х-22/32 с бомбардировщиков Ту-22М3 и аэробаллистические "Кинжалы" с истребителей МиГ-31К.

Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

В частности, из шести выпущенных по Украине аэробаллистических "Кинжалов", три не достигли своей цели. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.

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Война России против Украины ТЭС Донецкая область Днепропетровская область Никополь
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