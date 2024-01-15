ПВО уничтожила три российских беспилотника в Херсонской и Николаевской областях (видео)

Силы противовоздушной обороны Украины сегодня, 15 января, уничтожили три российских беспилотника в Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование " Юг ".

Отмечается, что в течение дня силам и средствам противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" удалось уничтожить три российских беспилотника.

О чем идет речь:

Два разведывательных дрона ZALA уничтожили в Херсонской области

Беспилотник "Мерлин-ВР" уничтожен в Николаевской области

"На видео - поражение вражеского разведывательного беспилотника", - добавили в Воздушном командовании.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщил, что враг не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра.

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 15 января, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 370 980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков и 18 артсистем.