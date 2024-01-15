Залужный подтвердил сбитие двух российских самолетов
В Украине официально подтвердили сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 в Азовском море 14 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22", - написал Залужный.
Он также поблагодарил Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.
Официальное подтверждение сбития самолетов появилось и у Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Спецоперация в Приазовье прошла успешно. Продолжение следует...", - отмечается в сообщении.
Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 РФ
РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны 14 января сообщало, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22. Позже выяснились детали - ВСУ сбили над Азовским морем российский борт радиолокационного обнаружения А-50, а также повредили Воздушный командный пункт Ил-22.
До этого командующий Воздушных сил Николай Олещук намекнул на уничтожение самолетов РФ, назвав эту операцию местью оккупантам за ракетный удар по Днепру 14 января 2023 года. Подробнее об этих самолетах - в материале.
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