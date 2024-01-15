Сколько ракет Россия производит в месяц: новые данные ГУР

Россия по состоянию на январь 2024 года производит около 115-130 стратегических ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактического класса. В последние месяцы производство не увеличилось.

"Они не смогли существенно нарастить эти объемы. Пока максимальные показатели остаются такими же (как в октябре прошлого года, - ред.) - это около 115-130 стратегических ракет. Однако они могут отличаться в зависимости от месяца. Уровень производства зависит от загрузки мощностей, от комплектующих, ведь очень много деталей - у тех же Х-101, "Кинжала", "Калибра" - иностранного производства", - сказал он.

По его словам, Россия многое потеряла именно за счет того, что ее предприятия, которые занимались поставкой комплектующих, находятся под международными санкциями. "А своими аналогами она не может покрыть собственные потребности. Опять же, например, в декабре они вообще не производили некоторые виды ракет - был нулевой показатель - как плановый, так и фактический", – добавил он.

Как отметил Скибицкий, сейчас россияне пытаются держать определенный стратегический резерв. Как правило, это около 30% от имеющихся у них запасов.

"Яркий пример - с середины сентября россияне не применяли ни Х-101, ни "Калибр". Происходило накопление этих ракет. К тому же мы четко понимаем, что все произведенное сразу поставляется на поле боя. Если говорить о выпущенных крылатых ракетах, то под время атак фиксировались изделия III, IV квартала выпуска. Это в очередной раз свидетельствует о том, что у них запасы не очень большие, и то, что производится, сразу применяется против нашего государства", - добавил представитель ГУР.

Оперативно-тактические ракеты

Как сообщил Скибицкий, вся линейка - Х-31, Х-35, Х-29, Х-59 - производится в основном из российских комплектующих.

"Кроме того, это ракета совсем другого класса - она не стратегическая. Это управляемые авиационные ракеты. Соответственно, и цели, для которых они могут применяться, тоже другие. Эти ракеты - Х-31 и Х-59 - направлены прежде всего на средства противовоздушной обороны, на наши радиолокационные станции, которые необходимо поразить врагу до или во время нанесения массированных ударов", - рассказал представитель ГУР.

Если оценивать производство, отметил Скибицкий, оно зависит от типа ракеты. "К сожалению, они имеют возможность производить 100-115 ракет именно этого оперативно-тактического класса (вроде Х-31, Х-59 и т.п.)", - добавил он.

Иностранные комплектующие

Отметим, в январе НАПК сообщило, что в российских авиационных ракетах типа Х-59 было обнаружено 42 деталей и компонентов иностранного производства .

Летом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в одной из ракет, по которым Россия ударила по Кривому Рогу, было около 50 иностранных комплектующих . В июне также стало известно, что в российских ракетах "Калибр", которыми захватчиками обстреливали Одессу, было более 40 иностранных комплектующих .