Глава Минобороны Британии допускает увеличение конфликтов в мире из-за РФ и не только

Мир становится более опасным, что потребует от Британии и ее союзников борьбы с "иррациональными" государствами. Лондон будет увеличивать расходы на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шаппса .

Этот год должен стать переломным

Выступая с речью, в которой он изложил свое мнение о том, что в 2024 году мир станет опаснее и потребует от Великобритании и ее союзников борьбы с "иррациональными" государствами, Шаппс заявил, что правительство стремится увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП, и призвал другие демократические страны последовать этому примеру.

По его словам, через пять лет Британия может оказаться на нескольких театрах военных действий, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею.

"Спросите себя... что более вероятно - увеличение или уменьшение этого количества? Подозреваю, что мы все знаем ответ. Скорее всего, оно будет расти. Поэтому 2024 год должен стать точкой перелома", - сказал министр.

Британия модернизирует силы ядерного сдерживания

Он сказал, что Британия тратит на оборону больше денег в денежном выражении, чем когда-либо.

Также министр добавил, что правительство увеличивает средства на модернизацию сил ядерного сдерживания и пополнение запасов и должно продолжать это делать.

Говоря о членах НАТО, которые не достигли цели по расходованию 2% ВВП, Шаппс добавил, что сейчас настало время для всех союзных и демократических стран во всем мире сделать то же самое и обеспечить рост своих расходов на оборону.

Британия готова действовать, когда это необходимо

Также глава Минобороны уточнил, что правительство и увеличивает расходы на оборону, однако вопросы выхода за пределы текущих расходов относятся к министру финансов.

Он также сказал, что Британия продемонстрировала, что она "готова действовать, когда это необходимо", нанеся скоординированные с США удары по хуситам в Йемене для защиты международного судоходства.

Желая подчеркнуть участие Британии в мировой политике, Шаппс заявил, что Британия выделяет 20 000 военнослужащих для службы в Европе в рамках учений НАТО в первой половине этого года, а также военные корабли и истребители.

Возможна война НАТО и России

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что если страны Запада не помогут Украине победить, следующим объектом вторжения может стать Североатлантический союз.

Также сообщалось, что Литва к 2030 году должна создать легкую пехотную дивизию. Вместе с двумя другими подразделениями НАТО она потребуется на случай войны.

Ранее генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахим фон Сандрарт заявил, что Россия восстанавливает свой потенциал и готовится к возможной конфронтации с Североатлантическим альянсом.