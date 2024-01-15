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Буданов рассказал, сколько самолетов А-50 в хорошем состоянии осталось у россиян

Киев, Понедельник 15 января 2024 19:02
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Буданов рассказал, сколько самолетов А-50 в хорошем состоянии осталось у россиян Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Всего в распоряжении у российских оккупантов есть восемь самолетов А-50, которые находятся в хорошем состоянии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Financial Times заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он напомнил, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был сбит и взорвался, а вот воздушный пункт управления Ил-22 с сильными повреждениями совершил посадку в Анапе.

"В хорошем состоянии находятся всего восемь А-50", - уточнил Буданов.

Начальник ГУР отметил, что такое уничтожение самолетов, вероятно, повлияет на способность России вести круглосуточную оперативную деятельность и поддерживать связь в зоне конфликта.

Уничтожение самолетов РФ

Напомним, еще вчера, 14 января, вечером источники РБК-Украина в Силах обороны рассказали о том, что защитники сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50.

Также был подбит еще один самолет оккупантов - Ил-22.

Уже сегодня, 15 января, эту информацию подтвердил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужний. Он отметил, что оба самолета были уничтожены.

Позже в Воздушных силах уточнили, что Ил-22 совершил посадку в Анапе, но он уже не подлежит восстановлению.

Более детально об уничтожении российских самолетов - в материале РБК-Украина.

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ГУР Азовское море Росавиация Главное управление разведки Кирилл Буданов
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