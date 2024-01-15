ua en ru
Пн, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мелитополе партизаны подорвали оккупантов вместе с техникой. В ГУР рассказали подробности

Мелитополь, Запорожская область, Понедельник 15 января 2024 11:28
UA EN RU
В Мелитополе партизаны подорвали оккупантов вместе с техникой. В ГУР рассказали подробности Фото: в Мелитополе партизаны подорвали оккупантов вместе с техникой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны подорвали россиян вместе с техникой. Поражен вражеский автомобиль и четверо захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"14 января 2024 года на улице Гоголя во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. В результате проведенного силами украинского сопротивления специального мероприятия был подорван автомобиль российских захватчиков УАЗ "Patriot", - говорится в сообщении.

Кроме того, вместе с вражеским внедорожником были поражены четыре оккупанта.

Прилегающие к месту происшествия улицы перекрыли, приехали несколько автомобилей с медиками.

"Впрочем, по предварительной информации, врачи понадобились не всем. Точное количество безвозвратных и санитарных потерь врага уточняется", - добавили в ГУР.

Взрывы в Мелитополе

Вчера, 14 января, в оккупированном Мелитополе были слышны взрывы.

По словам мэра Ивана Федорова, местные жители временно оккупированного Мелитополя сообщили, что около 19:20 в городе раздались звуки взрывов.

Однако подробной информации о причинах и последствиях взрывов мэр не сообщил.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Мелитополь Запорожская область ГУР
NEWS
ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем, еще один подбили
ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем, еще один подбили
DAILY
Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек