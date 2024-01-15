Бойцы ССО показали, как из миномета уничтожили группу россиян возле Авдеевки (видео)

Воины Сил специальных операций из миномета ликвидировали группу россиян возле Авдеевки Донецкой области. Трое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

Как сообщается, на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток продвинуться.

"Один и тот же маршрут противник атакует каждую ночь. Во время ночного наблюдения в зоне ответственности с помощью разведывательного дрона с тепловизионным прибором нами была обнаружена вражеская группа из пяти человек, пытавшаяся проводить разведку, - отмечают операторы 8-го отдельного полка ССО, выполняющих задачи в этом районе.

Операторы ССО открыли по противнику огонь из миномета. В результате огневого поражения трое оккупантов уничтожены, еще двое - получили ранения.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 15 января, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 370 980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков и 18 артсистем.