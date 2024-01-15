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Бойцы ССО показали, как из миномета уничтожили группу россиян возле Авдеевки (видео)

Авдеевка, Донецкая область, Понедельник 15 января 2024 09:03
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Бойцы ССО показали, как из миномета уничтожили группу россиян возле Авдеевки (видео) Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Воины Сил специальных операций из миномета ликвидировали группу россиян возле Авдеевки Донецкой области. Трое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

Как сообщается, на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток продвинуться.

"Один и тот же маршрут противник атакует каждую ночь. Во время ночного наблюдения в зоне ответственности с помощью разведывательного дрона с тепловизионным прибором нами была обнаружена вражеская группа из пяти человек, пытавшаяся проводить разведку, - отмечают операторы 8-го отдельного полка ССО, выполняющих задачи в этом районе.

Операторы ССО открыли по противнику огонь из миномета. В результате огневого поражения трое оккупантов уничтожены, еще двое - получили ранения.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 15 января, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 370 980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков и 18 артсистем.

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Авдеевка Донецкая область Силы специальных операций Война России против Украины
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