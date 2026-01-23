СМИ написали о старте переговоров Украины, США и РФ: действительно ли это так

Переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались. В то же время советник украинского лидера Владимира Зеленского объяснил, что происходит на самом деле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Издание отмечает, что эти переговоры - первые прямые трехсторонние мирные переговоры с начала полномасштабной войны в Украине.

В то же время отмечается, что остается неизвестным, находятся ли сейчас украинские и российские представители в одной комнате.

Что говорят у Зеленского

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин пояснил, что официального времени начала переговоров нет.

Он отметил, что часть команд уже находится на месте и, возможно, проводит неформальные обсуждения, но это не означает старта официальной встречи. Литвин отметил, что партнеры сейчас часто работают в формате "во время обеда" или ожидания.

Советник Зеленского резюмировал, что речь идет о разговорах с участием неформатных людей, поэтому это нельзя оценивать традиционно как обычную политическую встречу, которая бывает в каких-то четких рамках