ua en ru
Пт, 23 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

ЗМІ написали про старт переговорів України, США та РФ: чи справді це так

Абу-Дабі, П'ятниця 23 січня 2026 13:08
UA EN RU
ЗМІ написали про старт переговорів України, США та РФ: чи справді це так Ілстративне фото: журналісти повідомили про початок переговорів в ОАЕ (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Переговори між Україною, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися. Водночас радник українського лідера Володимира Зеленського пояснив, що відбувається насправді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Видання наголошує, що ці переговори - перші прямі тристоронні мирні переговори з початку повномасштабної війни в Україні.

Водночас зазначається, що залишається невідомим, чи перебувають наразі українські та російські представники в одній кімнаті.

Що кажуть у Зеленського

Радник президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин пояснив, що офіційного часу початку перемовин немає.

Він зазначив, що частина команд уже перебуває на місці та, можливо, проводить неформальні обговорення, але це не означає старту офіційної зустрічі. Литвин зауважив, що партнери зараз часто працюють у форматі "під час обіду" або очікування.

Радник Зеленського резюмував, що йдеться про розмови за участі неформатних людей, тому це не можна оцінювати традиційно як звичайну політичну зустріч, яка буває в якихось чітких рамках

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 січня, відбудеться перша тристороння зустріч України, США та Росії в Абу-Дабі. За словами українського президента Володимира Зеленського, на цій зустрічі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу.

Вчора, 22 січня, у Зеленського пройшла "позитивна зустріч" з президентом США Дональдом Трампом. Загалом зустріч двох президентів тривала трохи більше години.

В той самий час у Кремлі пройшла зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним. В ній брали участь помічник диктатора Юрій Ушаков і його спецпредставник Кирило Дмитрієв. Зусріч тривала 3,5 години.

Згодом країна-агресорка підтвердила проведення переговорів в ОАЕ і теж визначилася зі складом учасників. До складу делегації РФ увійшли високопосадовці російського міноборони, які отримали інструкції від диктатора.

Російська сторона заявила, що без вирішення питання територій розраховувати на мир в Україні не варто. РФ наголосила, що продовжить воювати, доки не буде досягнуто врегулювання.

Сьогодні, 23 січня, Володимир Зеленський затвердив склад делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Переговорну групу України очолить секретар РНБО Рустем Умєров.

Зазначимо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські військові мають покинути територію Донбасу. Він назвав це "важливою умовою російської сторони".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Об'єднані Арабські Емірати Україна мирний план США
Новини
Переговори в Абу-Дабі: все про першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Переговори в Абу-Дабі: все про першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів