ЗМІ написали про старт переговорів України, США та РФ: чи справді це так

Переговори між Україною, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися. Водночас радник українського лідера Володимира Зеленського пояснив, що відбувається насправді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Радник Зеленського резюмував, що йдеться про розмови за участі неформатних людей, тому це не можна оцінювати традиційно як звичайну політичну зустріч, яка буває в якихось чітких рамках

Він зазначив, що частина команд уже перебуває на місці та, можливо, проводить неформальні обговорення, але це не означає старту офіційної зустрічі. Литвин зауважив, що партнери зараз часто працюють у форматі "під час обіду" або очікування.

Радник президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин пояснив, що офіційного часу початку перемовин немає .

Водночас зазначається, що залишається невідомим, чи перебувають наразі українські та російські представники в одній кімнаті.

Видання наголошує, що ці переговори - перші прямі тристоронні мирні переговори з початку повномасштабної війни в Україні.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 січня, відбудеться перша тристороння зустріч України, США та Росії в Абу-Дабі. За словами українського президента Володимира Зеленського, на цій зустрічі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу.

Вчора, 22 січня, у Зеленського пройшла "позитивна зустріч" з президентом США Дональдом Трампом. Загалом зустріч двох президентів тривала трохи більше години.

В той самий час у Кремлі пройшла зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним. В ній брали участь помічник диктатора Юрій Ушаков і його спецпредставник Кирило Дмитрієв. Зусріч тривала 3,5 години.

Згодом країна-агресорка підтвердила проведення переговорів в ОАЕ і теж визначилася зі складом учасників. До складу делегації РФ увійшли високопосадовці російського міноборони, які отримали інструкції від диктатора.

Російська сторона заявила, що без вирішення питання територій розраховувати на мир в Україні не варто. РФ наголосила, що продовжить воювати, доки не буде досягнуто врегулювання.

Сьогодні, 23 січня, Володимир Зеленський затвердив склад делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Переговорну групу України очолить секретар РНБО Рустем Умєров.

Зазначимо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські військові мають покинути територію Донбасу. Він назвав це "важливою умовою російської сторони".