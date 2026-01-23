ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Кремль анонсировал переговоры в Абу-Даби и заявил о продолжении войны

Россия, Пятница 23 января 2026 04:20
UA EN RU
Кремль анонсировал переговоры в Абу-Даби и заявил о продолжении войны Фото: помощник российского диктатора Юрий Ушаков (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится в Абу-Даби в пятницу, 23 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова, которые цитируют росСМИ.

По словам Ушакова, в состав рабочей группы по вопросам безопасности от России войдут представители руководства Минобороны страны. Ее будет возглавлять начальник ГРУ Игорь Костюков.

Ушаков отметил, что делегация получила от Путина "конкретные инструкции".

Дмитриев и Уиткофф встретятся в Абу-Даби как руководители двусторонней рабочей группы по экономическим делам.

Также помощник российского диктатора отметил: российская сторона заявила, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование в Украине не стоит и что Россия продолжит решать вопрос на поле боя, пока не достигнуто урегулирование.

По словам Ушакова, РФ и США договорились поддерживать плотные контакты "по украинской и другим темам".

Напомним, в четверг, 22 января, в Кремле состоялась встреча спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным, где также участвовали Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Она длилась 3,5 часа.

Уиткофф уже неоднократно посещал Москву и встречался с диктатором. Несмотря на заявления представителей Вашингтона о том, что РФ якобы готова к миру, никаких признаков этого нет.

Также 22 января президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Давосе.

Как в Офисе президента Украины, так и сам Трамп высказались, что встреча была хорошей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Украина Война в Украине
Новости
Сегодня был самый тяжелый день для энергетики со времен блэкаута 2022 года, - Шмыгаль
Сегодня был самый тяжелый день для энергетики со времен блэкаута 2022 года, - Шмыгаль
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов