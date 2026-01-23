Перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби с участием представителей Украины, США и РФ, Кремль требует вывода украинских военных с Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Кроме того, Песков отметил, что страна-агрессор не желает публично вдаваться в детали относительно переговорного процесса по войне в Украине, поскольку "считает это нецелесообразным".

Он также сообщил, что российская рабочая группа по безопасности будет состоять из представителей российского министерства обороны.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса. Он назвал это "важным условием российской стороны".

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, в пятницу, 23 января, состоится первая трехсторонняя встреча Украины, США и России в Абу-Даби. По словам украинского президента Владимира Зеленского, на этой встрече ключевым вопросом станет территориальный по Донбассу.

Вчера, 22 января, у Зеленского прошла "позитивная встреча" с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран поговорили и тет-а-тет, а в целом встреча длилась чуть больше часа.

В то же время в Кремле прошла встреча спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным, где также участвовали его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев. Она продолжалась 3,5 часа.

Впоследствии страна-агрессор подтвердила проведение переговоров в ОАЭ и тоже определилась с составом участников.

В состав делегации РФ вошли высокопоставленные чиновники российского минобороны, которые получили инструкции от диктатора. Возглавит переговорную группу начальник ГРУ Игорь Костюков.

Сегодня, 23 января, Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Переговорную группу Украины возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.