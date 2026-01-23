Зеленский утвердил делегацию для переговоров с США и РФ: полный список: полный список

Президент Украины Владимир Зеленский новым указом утвердил состав делегации для участия в мирных переговорах с Соединенными Штатами и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Согласно тексту указа, для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира, утверждена делегация из 10 человек.

Что известно о переговорах в Абу-Даби

Напомним, сегодня, 23 января, в Абу-Даби пройдет первая трехсторонняя встреча Украины, Соединенных Штатов и России, на которой продолжат обсуждение мирного завершения войны. По словам Владимира Зеленского, ключевым вопросом встречи станут территории Донбасса.

При этом, по словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби с участием представителей Украины, США и РФ, Кремль требует вывода украинских военных с Донбасса.