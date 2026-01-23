Зеленский утвердил делегацию для переговоров с США и РФ: полный список: полный список

ua en ru
Зеленский утвердил делегацию для переговоров с США и РФ: полный список

Пятница 23 января 2026 12:49
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский новым указом утвердил состав делегации для участия в мирных переговорах с Соединенными Штатами и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Согласно тексту указа, для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира, утверждена делегация из 10 человек.

В нее вошли:

  • Рустем Умеров - секретарь СНБО и глава делегации
  • Кирилл Буданов - руководитель Офиса президента Украины
  • Давид Арахамия - народный депутат Украины
  • Александр Бевз - советник Кабинета президента Украины Офиса президента Украины
  • Андрей Гнатов - начальник Генерального штаба ВСУ
  • Олег Иващенко - начальник Главного управления разведки МО Украины
  • Сергей Кислица - первый заместитель руководителя Офиса президента Украины
  • Евгений Острянский - первый заместитель секретаря СНБО
  • Александр Поклад - первый заместитель председателя СБУ
  • Вадим Скибицкий - заместитель начальника Главного управления разведки МО Украины.

Что известно о переговорах в Абу-Даби

Напомним, сегодня, 23 января, в Абу-Даби пройдет первая трехсторонняя встреча Украины, Соединенных Штатов и России, на которой продолжат обсуждение мирного завершения войны. По словам Владимира Зеленского, ключевым вопросом встречи станут территории Донбасса.

При этом, по словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби с участием представителей Украины, США и РФ, Кремль требует вывода украинских военных с Донбасса.

