Зеленский утвердил делегацию для переговоров с США и РФ: полный список: полный список

Зеленский утвердил делегацию для переговоров с США и РФ: полный список
Президент Украины Владимир Зеленский новым указом утвердил состав делегации для участия в мирных переговорах с Соединенными Штатами и РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.
Согласно тексту указа, для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира, утверждена делегация из 10 человек.
В нее вошли:
- Рустем Умеров - секретарь СНБО и глава делегации
- Кирилл Буданов - руководитель Офиса президента Украины
- Давид Арахамия - народный депутат Украины
- Александр Бевз - советник Кабинета президента Украины Офиса президента Украины
- Андрей Гнатов - начальник Генерального штаба ВСУ
- Олег Иващенко - начальник Главного управления разведки МО Украины
- Сергей Кислица - первый заместитель руководителя Офиса президента Украины
- Евгений Острянский - первый заместитель секретаря СНБО
- Александр Поклад - первый заместитель председателя СБУ
- Вадим Скибицкий - заместитель начальника Главного управления разведки МО Украины.
Что известно о переговорах в Абу-Даби
Напомним, сегодня, 23 января, в Абу-Даби пройдет первая трехсторонняя встреча Украины, Соединенных Штатов и России, на которой продолжат обсуждение мирного завершения войны. По словам Владимира Зеленского, ключевым вопросом встречи станут территории Донбасса.
При этом, по словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби с участием представителей Украины, США и РФ, Кремль требует вывода украинских военных с Донбасса.