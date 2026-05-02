Россияне пытаются вытеснить Силы обороны с северных окраин Покровска, - ДШВ

Российские оккупанты пытаются вытеснить украинские войска с северных окраин Покровска с последующим продвижением в направлении населенного пункта Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Фокус в обороне - на контроле воздушного пространства, в частности над Покровском. Город враг активно использует для запуска ударных и разведывательных беспилотников, что существенно усложняет логистику.

Для синхронизации дальнейших действий по обороне Покровской агломерации командир 7-го корпуса ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук провел ряд совещаний с подразделениями, действующими в полосе ответственности.

Отдельно россияне ведут активные действия в районе Гришино, безуспешно пытаясь осуществить маневр из северо-восточной части населенного пункта в направлении фермерских хозяйств к северу от Покровска.

В то же время из-за активных действий на севере Покровска 76 десантно-штурмовая дивизия армии РФ несет существенные потери. Враг привлекает резервы, фиксируется работа подразделений "Сомали".

Также для поддержки наступательного потенциала россияне пытаются в южной части города нарастить присутствие бронетехники и танков.

"Противник продолжает реализацию замысла по захвату Покровска. Основная цель - вытеснение Сил обороны с северных окраин города с последующим продвижением в направлении населенного пункта Шевченко", - сообщили в ДШВ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия пытается усилить штурмовую активность на фронте, однако лишь несет еще большие потери.

Только в течение марта потери армии РФ превысили 35 тысяч военнослужащих, значительная часть из которых была ликвидирована благодаря эффективному использованию беспилотников.

В то же время, Россия, несмотря на значительные потери на фронте, готовится к новым наступательным действиям и расширению мобилизации.

По данным украинской разведки, безвозвратные потери российских войск уже достигают около 60% от общих, однако это не останавливает руководство РФ от продолжения войны.

В то же время на южном направлении фиксируется рост интенсивности российских атак. Однако украинские войска удерживают ситуацию и на отдельных участках восстанавливают контроль над позициями.