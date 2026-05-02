Россияне пытаются вытеснить Силы обороны с северных окраин Покровска, - ДШВ
Российские оккупанты пытаются вытеснить украинские войска с северных окраин Покровска с последующим продвижением в направлении населенного пункта Шевченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Противник продолжает реализацию замысла по захвату Покровска. Основная цель - вытеснение Сил обороны с северных окраин города с последующим продвижением в направлении населенного пункта Шевченко", - сообщили в ДШВ.
Также для поддержки наступательного потенциала россияне пытаются в южной части города нарастить присутствие бронетехники и танков.
В то же время из-за активных действий на севере Покровска 76 десантно-штурмовая дивизия армии РФ несет существенные потери. Враг привлекает резервы, фиксируется работа подразделений "Сомали".
Отдельно россияне ведут активные действия в районе Гришино, безуспешно пытаясь осуществить маневр из северо-восточной части населенного пункта в направлении фермерских хозяйств к северу от Покровска.
Для синхронизации дальнейших действий по обороне Покровской агломерации командир 7-го корпуса ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук провел ряд совещаний с подразделениями, действующими в полосе ответственности.
Среди ключевых вопросов - эффективность управления боем и необходимость повышения уровня взаимодействия.
Фокус в обороне - на контроле воздушного пространства, в частности над Покровском. Город враг активно использует для запуска ударных и разведывательных беспилотников, что существенно усложняет логистику.
Ситуация на фронте
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия пытается усилить штурмовую активность на фронте, однако лишь несет еще большие потери.
Только в течение марта потери армии РФ превысили 35 тысяч военнослужащих, значительная часть из которых была ликвидирована благодаря эффективному использованию беспилотников.
В то же время, Россия, несмотря на значительные потери на фронте, готовится к новым наступательным действиям и расширению мобилизации.
По данным украинской разведки, безвозвратные потери российских войск уже достигают около 60% от общих, однако это не останавливает руководство РФ от продолжения войны.
В то же время на южном направлении фиксируется рост интенсивности российских атак. Однако украинские войска удерживают ситуацию и на отдельных участках восстанавливают контроль над позициями.