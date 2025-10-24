Испугался санкций? Путин срочно отправил в США своего переговорщика, - СМИ

Встреча Трампа и Путина

Напомним, на прошлой неделе президент США сообщил о вероятной встрече с российским диктатором в Венгрии, чтобы попытаться закончить войну в Украине.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отказе страны-агрессора от перемирия.

В ответ Дональд Трамп в среду, 22 октября, ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России.

Министерство финансов США сообщило, что новые санкции против России введены, чтобы заставить Путина настроиться на серьезные переговоры по окончанию войны в Украине.

Кроме того, президент США отменил ожидаемую встречу с Путиным. Он подчеркнул, что будет проводить переговоры с диктатором, поскольку уверен, что не сможет достичь желаемого результата.

Отметим, экс-президент России Дмитрий Медведев уже назвал санкции США и отмену саммита с Путиным "актом войны" против РФ.

Также Путин заявил, что встреча с Дональдом Трампом в Будапеште не состоится якобы из-за отсутствия подготовки.

При этом Белый дом не исключает встречи американского лидера с российским диктатором, но есть условие - она должна дать ощутимый положительный результат.