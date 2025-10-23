ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Встал на тропу войны с Россией: Медведев назвал Трампа "врагом"

Четверг 23 октября 2025 12:24
UA EN RU
Встал на тропу войны с Россией: Медведев назвал Трампа "врагом" Фото: Дмитрий Медведев (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал президента США Дональда Трампа за новые санкции, назвав его "врагом России", а решение - актом войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Медведева в Telegram-канале.

По словам Медведева, решение Вашингтона - "акт войны", а сам Трамп "полностью встал на тропу войны с Россией".

Бывший президент РФ заявил, что США теперь являются "противником РФ", а "их болтливый "миротворец" уже фактически солидаризировался с европейскими политиками, которые, по мнению Медведева, ведут "враждебную" политику в отношении Москвы.

Также Медведев снова стал угрожать Украине новыми ударами и отверг идею переговоров о прекращении войны.

Что предшествовало

Напомним, США ввели жесткие санкции против российских нефтяных компаний "Роснефти" и "Лукойл" усиливая давление на Кремль.

Как отметили в американском ведомстве, причиной дополнительных санкций стало отсутствие серьезной готовности России к мирному урегулированию и прекращению войны в Украине.

ЕС также продолжает усиливать экономическое давление на Россию. Стало известно, что новый 19-тый санкционный пакет направлен на ограничение энергетических доходов, а также противодействие теневому флоту.

Не первые угрозы Медведева

Неделю назад Медведев в своем привычном хамском и провокационном стиле опубликовал очередные угрозы в адрес президента США Дональда Трампа из-за возможной передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Тогда он намекнул на ядерный ответ России, заявив, что поставки этих ракет могут "плохо закончиться для всех - и прежде всего для самого Трампа".

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Медведев Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию