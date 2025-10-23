Встал на тропу войны с Россией: Медведев назвал Трампа "врагом"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал президента США Дональда Трампа за новые санкции, назвав его "врагом России", а решение - актом войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Медведева в Telegram-канале.