Встреча Трампа и Путина все еще возможна. Белый дом назвал главное условие

США, Четверг 23 октября 2025 21:29
UA EN RU
Встреча Трампа и Путина все еще возможна. Белый дом назвал главное условие Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Белый дом не исключает встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Главное условие - она должна дать ощутимый положительный результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она подчеркнула, что Дональд Трамп хочет от российского диктатора действий, а не просто разговоров.

"Президент чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке. И он хочет, чтобы эта война (в Украине, - ред.) закончилась. Он говорит об этом уже девять месяцев, находясь на посту", - заявила Ливитт.

Напомним, Трамп на прошлой неделе сообщил о вероятной встрече с российским диктатором в Венгрии, чтобы попытаться закончить войну в Украине.

В то же время Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил об отказе страны-агрессора от перемирия. Он сказал, что обсудил с госсекретарем США Марко Рубио текущую ситуацию и возможные шаги для организации встречи Путина и Трампа.

После этого президент США Дональд Трамп в среду, 22 октября, ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России.

Министерство финансов США отметило, что новые антироссийские санкции введены, чтобы заставить Путина настроиться на серьезные переговоры по окончанию войны в Украине.

Кроме того, президент США отменил ожидаемую встречу с Путиным. Трамп заявил, что решил не проводить переговоры с диктатором, поскольку был уверен, что не сможет достичь желаемого результата.

Отметим, российский экс-президент Дмитрий Медведев уже назвал санкции США и отмену саммита с Путиным "актом войны" против РФ.

Российский диктатор сообщил, что встреча с Дональдом Трампом в Будапеште не состоится якобы из-за отсутствия подготовки.

