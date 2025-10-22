Трамп сказал, от чего зависит его саммит с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что он еще не принял решение, будет ли встречаться с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако сообщит о планах через 2 дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
По словам Трампа, он не хочет проводить напрасную встречу.
"Я не хочу проводить напрасную встречу. Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что произойдет, - заявил президент США.
Он подчеркнул, что США заключили "великие сделки, великие мирные соглашения". И все они - прочные, кроме "этого" (имеется ввиду, отсутствие сделки по войне в Украине).
"Я сказал: идите к линии. Идите к линии сражения, к линиям поля битвы. А потом вы отступаете, идете домой, и все берут немного времени на отдых, потому что у вас есть две страны, которые убивают друг друга. Две страны теряют от 5 000 до 7 000 солдат в неделю. Так что посмотрим, что произойдет. Мы еще не приняли решения", - сказал глава Белого дома.
Также президент США добавил, что в течение следующих двух дней проинформирует о возможности встречи с Путиным.
"Я не говорил, что встреча с Путиным будет пустой тратой времени. На этом фронте происходит много всего, между Украиной и Россией. Мы уведомим вас в течение следующих двух дней", - резюмировал он.
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва
Напомним, в четверг 16 октября Трамп провел с Путиным телефонный разговор, после чего анонсировал, что между ними запланирован новый саммит, который в этот раз пройдет в Будапеште. Также он уточнил, что встреча планируется в течение ближайших двух недель.
Однако перед их саммитом должны были встретится чиновники более низшего ранга, чтобы подготовить встречу. Как известно, американскую сторону возглавил госсекретарь США Марко Рубио, а российскую глава МИД РФ Сергей Лавров.
В понедельник между ними состоялся телефонный разговор и исходя из СМИ, на этой неделе должна была пройти еще и встреча.
Однако во вторник в западных медиа появилась информация, что встреча отложена на неопределенный срок. Точная причина неизвестна, но по словам источника CNN, это связано с тем, что позиция России по вопросу завершения войны в Украине изменилась недостаточно в сравнении с ее максималистскими требованиями. Задержка встречи в свою очередь, означает, что саммит Путина и Трампа тоже откладывается.
В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что публикации западных СМИ не соответствуют действительности, намекая, что на самом деле встреча будет.
Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев тоже утверждает, что подготовка якобы продолжается.