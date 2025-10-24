Злякався санкцій? Путін терміново відправив до США свого переговорника, - ЗМІ

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, минулого тижня президент США повідомив про ймовірну зустріч з російським диктатором в Угорщині, щоб спробувати закінчити війну в Україні.

Після цього міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про відмову країни-агресорки від перемир’я.

У відповідь Дональд Трамп у середу, 22 жовтня, запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії.

Міністерство фінансів США повідомило, що нові санкції проти Росії запроваджені, щоби змусити Путіна налаштуватись на серйозні переговори щодо закінчення війни в Україні.

Крім того, президент США скасував очікувану зустріч з Путіним. Він наголосив, що проводитиме переговори з диктатором, оскільки впевнений, що не зможе досягти бажаного результату.

Зазначимо, експрезидент Росії Дмитро Медведєв вже назвав санкції США та скасування саміту з Путіним "актом війни" проти РФ.

Також Путін заявив, що зустріч з Дональдом Трампом у Будапешті не відбудеться нібито через відсутність підготовки.

При цьому Білий дім не виключає зустрічі американського лідера з російським диктатором, але є умова - вона має дати відчутний позитивний результат.