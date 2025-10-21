Лавров заявил об отказе России от перемирия: "Не о том договаривался Путин с Трампом"

Россия не пойдет на перемирие с Украиной, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ .

Лавров ответил на призывы президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине на текущей линии фронта. По его словам, Россия не пойдет на перемирие, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".

"Призывы о перемирии прямо сейчас, без устранения первопричин украинского конфликта, противоречат тому, что договорились Путин и Трамп на Аляске", - заявил Лавров.

Также глава российского МИД озвучил очередной кремлевский нарратив, заявив, что "немедленное прекращение огня в Украине означало бы лишь одно - большая часть Украины останется под властью нацистов".

Кроме заявлений о возможном перемирии, Лавров намекнул на подготовку нового раунда переговоров между лидерами России и США.

По его словам, во время общения с госсекретарем США Марко Рубио они обсудили текущую ситуацию и возможные шаги для организации очередной встречи Путина и Трампа.