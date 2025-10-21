ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Лавров заявил об отказе России от перемирия: "Не о том договаривался Путин с Трампом"

Вторник 21 октября 2025 13:38
UA EN RU
Лавров заявил об отказе России от перемирия: "Не о том договаривался Путин с Трампом" Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Россия не пойдет на перемирие с Украиной, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Лавров ответил на призывы президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине на текущей линии фронта. По его словам, Россия не пойдет на перемирие, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".

"Призывы о перемирии прямо сейчас, без устранения первопричин украинского конфликта, противоречат тому, что договорились Путин и Трамп на Аляске", - заявил Лавров.

Также глава российского МИД озвучил очередной кремлевский нарратив, заявив, что "немедленное прекращение огня в Украине означало бы лишь одно - большая часть Украины останется под властью нацистов".

Кроме заявлений о возможном перемирии, Лавров намекнул на подготовку нового раунда переговоров между лидерами России и США.

По его словам, во время общения с госсекретарем США Марко Рубио они обсудили текущую ситуацию и возможные шаги для организации очередной встречи Путина и Трампа.

Встреча Рубио и Лаврова

Ранее издание CNN сообщило, что встреча Рубио с Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе, пока была отложена на "некоторое время". Неизвестно, почему встреча не состоится на этой неделе.

Между тем в российском МИД заявили, что договоренности о встрече Рубио и Лаврова "не было".

Встреча Трампа и Путина

Как известно, накануне встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне Трамп созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным.

После этого Трамп заявил, что снова встретится с главой Кремля, на этот раз в Будапеште.

О дате встречи лидеров США и РФ пока ничего не известно, однако как ранее сказал Трамп, переговоры планируют провести в ближайшие две недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Встреча Трампа и Путина Лавров Война в Украине
Новости
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов