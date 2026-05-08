ua en ru
Пт, 08 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Будет ли Украина бить за пределами парада в Москве: что говорит источник РБК-Украина

22:44 08.05.2026 Пт
2 мин
Украина пообещала не атаковать парад, но будут ли удары по остальной территории России?
aimg Милан Лелич aimg Дмитрий Левицкий
Будет ли Украина бить за пределами парада в Москве: что говорит источник РБК-Украина Фото: Кремль получил разрешение Украины на проведение парада (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Президент Владимир Зеленский исключил место проведения парада в Москве из плана украинских ударов. Но в отношении остальной российской территории Украина будет действовать зеркально.

Об этом РБК-Украина сказал источник во власти.

Читайте также: Зеленский разрешил проведение парада в Москве 9 мая

"Будем действовать зеркально. Они не стреляют - мы не стреляем. Они не запускают ракеты - мы не запускаем", - сказал собеседник РБК-Украина.

По его словам, Украина разрешила России проводить парад на 9 мая в "тишине" в обмен на возвращение 1000 украинцев из плена.

Перемирие и обмен пленными

Президент США Дональд Трамп вечером 8 мая объявил о трехдневном перемирии между Украиной и РФ с 9 по 11 мая. Также он сообщил, что во время перемирия состоится обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Позже президент Зеленский подтвердил, что Украина получила обращение и сигналы относительно парада в Москве и согласилась на перемирие. Кроме того, Зеленский издал указ о разрешении на проведение парада в Москве.

"На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения", - говорится в документе.

Россия также подтвердила свое согласие на перемирие и обмен. Об этом сообщал вечером помощник российского президента Юрий Ушаков.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем называл более эффективные цели для украинских ударов вместо парада в Москве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Перемирие России и Украины Москва 9 Мая Парад в Москве Война России против Украины
Новости
Зеленский разрешил проведение парада в Москве 9 мая
Зеленский разрешил проведение парада в Москве 9 мая
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта