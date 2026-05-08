Будет ли Украина бить за пределами парада в Москве: что говорит источник РБК-Украина
Президент Владимир Зеленский исключил место проведения парада в Москве из плана украинских ударов. Но в отношении остальной российской территории Украина будет действовать зеркально.
Об этом РБК-Украина сказал источник во власти.
"Будем действовать зеркально. Они не стреляют - мы не стреляем. Они не запускают ракеты - мы не запускаем", - сказал собеседник РБК-Украина.
По его словам, Украина разрешила России проводить парад на 9 мая в "тишине" в обмен на возвращение 1000 украинцев из плена.
Перемирие и обмен пленными
Президент США Дональд Трамп вечером 8 мая объявил о трехдневном перемирии между Украиной и РФ с 9 по 11 мая. Также он сообщил, что во время перемирия состоится обмен пленными в формате 1000 на 1000.
Позже президент Зеленский подтвердил, что Украина получила обращение и сигналы относительно парада в Москве и согласилась на перемирие. Кроме того, Зеленский издал указ о разрешении на проведение парада в Москве.
"На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения", - говорится в документе.
Россия также подтвердила свое согласие на перемирие и обмен. Об этом сообщал вечером помощник российского президента Юрий Ушаков.
Напомним, командующий Сил беспилотных систем называл более эффективные цели для украинских ударов вместо парада в Москве.