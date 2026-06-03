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Рютте высмеял Путина за парад 9 мая: провел быстрее, чем позволила Украина

19:00 03.06.2026 Ср
2 мин
Кремль теперь вынужден подстраиваться под решения украинских властей
aimg Валерий Ульяненко
Рютте высмеял Путина за парад 9 мая: провел быстрее, чем позволила Украина Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
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Украина достигла значительных успехов в уничтожении военного потенциала врага, поэтому даже проведение парада в РФ теперь зависит от решения украинских властей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время совместной пресс-конференции с украинским президентом в Киеве.

По словам генсека Альянса, украинские военные становятся все более успешными как непосредственно на передовой, так и в ликвидации возможностей России продолжать войну.

Он высмеял ситуацию с военным парадом 9 мая в Москве, отметив, что теперь российский диктатор может организовать его только на основании официального указа Владимира Зеленского.

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"Вы позволили ему провести парад на два часа, а он закончил за 1 час 55 минут", - подчеркнул Рютте.

Совет "Украина-НАТО" и ситуация на фронте

Генсек НАТО рассказал, что сегодня состоялось первое заседание в формате Совета "Украина-НАТО". По его оценке, это является весомым сигналом о крепких двусторонних отношениях.

Он также заверил, что решимость Альянса поддерживать Украину остается непоколебимой.

"Безрассудство России не является чем-то новым. Но поскольку Украина продолжает стоять крепко, внедрять инновации и одерживать победы на поле боя, Россия все больше отчаивается. Потери России являются значительными - более 30 000 в месяц", - подчеркнул Рютте.

Напомним, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Украина и Россия согласились на перемирие 9, 10 и 11 мая. Украинский президент в ответ подтвердил готовность Киева поддержать перемирие.

Кроме того, Владимир Зеленский подписал указ об исключении Красной площади из списка потенциальных целей Украины на 9 мая, фактически позволив России провести военный парад в Москве.

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