Додик, Фицо и султан Ибрагим: в Кремле назвали гостей Путина на 9 мая
В Москву на парад 9 мая прибудет ряд иностранных лидеров, среди которых премьер Словакии Роберт Фицо и представители Балкан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.
Кто вошел в список гостей
В Кремле обнародовали перечень глав иностранных делегаций, которые подтвердили свое присутствие на мероприятиях в Москве 9 мая 2026 года.
Среди приглашенных политиков:
- глава правительства Словацкой Республики Роберт Фицо;
- самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко;
- верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;
- президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит.
Также на празднованиях ожидают делегацию из Республики Сербской (Босния и Герцеговина) в составе лидера партии "Союз независимых социал-демократов" Милорада Додика, председателя Народной скупщины Ненада Стевандича и министра внутренних дел Синиши Карана.
Кроме официально признанных лидеров государств, в списке фигурируют руководители территорий, чью независимость признает только РФ и несколько других стран.
В частности, на параде будут присутствовать президент так называемой Республики Абхазия Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
"Не рекомендуем быть в Москве"
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский накануне 9 мая заявил, что не рекомендует посещать Москву на время проведения парадных мероприятий.
По словам главы государства, Украина ранее предлагала ввести режим прекращения огня с 6 мая, однако Кремль проигнорировал эту инициативу.
Вместе с тем, российские власти официально подтвердили, что 9 мая в Москве полностью отключат мобильный интернет и СМС-сообщения. Под ограничения попадут даже ресурсы, которые входят в так называемый "белый список". Такие меры безопасности связаны с подготовкой к параду.
Кроме того, в ряде российских регионов массово отменяют парады на 9 мая и вводят дополнительные ограничения на празднование. Специалисты отмечают, что от прежней масштабности российских мероприятий к этому дню не осталось и следа.